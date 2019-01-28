 В Бельгии не выявили угрозы шпионажа от Huawei | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2019

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Европа

В Бельгии не выявили угрозы шпионажа от Huawei

Центру кибербезопасности Бельгии было поручено выяснить, может ли оборудование китайского концерна Huawei быть использовано для шпионажа. Организация не нашла признаков угрозы, но продолжает анализ.

Логотип Huawei на выставке в Ганновере

Центр кибербезопасности Бельгии не обнаружил доказательств того, что оборудование китайского телекоммуникационного концерна Huawei может быть использовано для шпионажа. "До настоящего момента мы не нашли признаков, указывающих на угрозу", - заявил представитель центра в понедельник, 15 апреля.

Контекст

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Ранее организации было поручено проанализировать возможную угрозу от Huawei, который предоставляет оборудование бельгийским операторам мобильной связи. Подотчетный премьер-министру королевства центр пока не намерен публиковать окончательный доклад, поскольку продолжает анализ, подчеркнул его представитель.

США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

В январе 2019 года менеджер по продажам Huawei в Польше был арестован по обвинению в шпионаже в пользу китайской разведки. После этого концерн уволил его.

В том же месяце США предъявили китайскому концерну обвинения в банковском мошенничестве, нарушении санкций, препятствовании правосудию и промышленном шпионаже. В свою очередь, Huawei в связи с обвинениями подал в суд на администрацию Соединенных Штатов. Китайский концерн хочет оспорить принятый в США закон, который запрещает американским ведомствам покупать и использовать технологии и услуги Huawei. 

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