В Бельгии неизвестный совершил нападение с ножом на бургомистра Брюгге

В бельгийском Брюгге совершено нападение на бургомистра Дирка Де Фау. В субботу, 20 июня, неизвестный атаковал его ножом и тяжело ранил. 62-летний политик доставлен в больницу и прооперирован, он находится в "стабильном состоянии", сообщила прокуратура провинции Западная Фландрия.

Ведомство начало расследование по подозрению в попытке убийства. Предполагаемый преступник задержан.

По данным местных СМИ, нападение совершено неподалеку от канцелярии бургомистра, который также работает адвокатом. Нападавший, возможно, является одним из его бывших или нынешних клиентов, пишет газета Het Laatste Nieuws. По ее информации, Де Фау был ранен в шею и самостоятельно вызвал скорую помощь.

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Монс - маленькая, но амбициозная столица Европы "A Forest" работы брюссельского художника Венсана Гловински - "психоделический" лес в самом сердце Монса. Адрес: Rue des Fripiers 19.

Монс - маленькая, но амбициозная столица Европы "Affichage Double" от французского художника, работающего под именем Ox. Адрес: Rue Samson.

Монс - маленькая, но амбициозная столица Европы "Very Expensive" - огромная ваза от художницы из Антверпена Юлии Влодковски. Юлия решила немного посмеяться над современными представлениями общества потребления о роскоши. Раньше все было куда проще: вазочки на салфеточке вполне хватало для украшения дома. Адрес: Rue de Cantimpret.

Монс - маленькая, но амбициозная столица Европы Фреска от знаменитого американского уличного художника MOMO. Мимо нее вы точно не пройдете. Адрес: Rue du Cantimpret, 14.

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