В Бельгии выбирают парламент и региональные органы власти

В Бельгии в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогам в стране будет образован новый кабинет министров. Он заменит правительство меньшинства, сформированное в Бельгии после распада правительственной коалиции в декабре 2018 года из-за разногласий в вопросе миграции.

Тогда коалицию покинула крупнейшая из четырех в ее составе партия "Новый фламандский альянс" (НФА). По прогнозам, у НФА есть немалые шансы победить на нынешних выборах. Ожидается, что большинство голосов партия, выступающая, в числе прочего, за расширение полномочий бельгийских регионов, получит во Фландрии. Либеральное "Реформаторское движение" премьер-министра Шарля Мишеля может потерять голоса в Валлонии и Брюсселе.

Выборы в региональные органы власти

Формирование правящей коалиции в Бельгии обычно превращается в длительный процесс. После выборов в 2010 году это заняло 541 день. В 2014 году коалиция была создана спустя четыре месяца.

Бельгийцы также выбирают региональные органы власти во Фландрии, Валлонии, Брюсселе и Немецкоязычном обществе Бельгии и голосуют за новый состав Европарламента. Ожидается, что на избирательные участки придут более 8 млн граждан Бельгии, - в стране действует закон об обязательном голосовании.

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