 В Бельгии выбирают парламент и региональные органы власти | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Бельгии выбирают парламент и региональные органы власти

Партия "Новый фламандский альянс", в декабре вышедшая из правящей коалиции из-за разногласий в миграционной политике, по прогнозам, может занять первое место на парламентских выборах.

Бельгийский премьер Шарль Мишель голосует на выборах

Бельгийский премьер Шарль Мишель голосует на выборах

В Бельгии в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогам в стране будет образован новый кабинет министров. Он заменит правительство меньшинства, сформированное в Бельгии после распада правительственной коалиции в декабре 2018 года из-за разногласий в вопросе миграции.

Тогда коалицию покинула крупнейшая из четырех в ее составе партия "Новый фламандский альянс" (НФА). По прогнозам, у НФА есть немалые шансы победить на нынешних выборах. Ожидается, что большинство голосов партия, выступающая, в числе прочего, за расширение полномочий бельгийских регионов, получит во Фландрии. Либеральное "Реформаторское движение" премьер-министра Шарля Мишеля может потерять голоса в Валлонии и Брюсселе.

Контекст

Шарль Мишель подал королю Филиппу прошение об отставке. Ранее в парламент внесли предложение о вотуме недоверия правительству. Правительственный кризис в Бельгии стал следствием спора о миграционном пакте ООН. (19.12.2018)

В Бельгии - стране пива - у виноделия короткая история. Тем не менее производство бельгийского вина стремительно растет, чему способствует, в том числе, и изменение климата. Репортаж DW. (12.01.2018)

Выборы в региональные органы власти

Формирование правящей коалиции в Бельгии обычно превращается в длительный процесс. После выборов в 2010 году это заняло 541 день. В 2014 году коалиция была создана спустя четыре месяца.

Бельгийцы также выбирают региональные органы власти во Фландрии, Валлонии, Брюсселе и Немецкоязычном обществе Бельгии и голосуют за новый состав Европарламента. Ожидается, что на избирательные участки придут более 8 млн граждан Бельгии, - в стране действует закон об обязательном голосовании.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика: активность избирателей в странах на востоке ЕС

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    Активность избирателей в странах на востоке ЕС

    Избиратели в восточноевропейских странах-членах ЕС стали менее активно участвовать в выборах. На многих польских граждан, например, повлиял ряд судьбоносных политических событий в стране.

  • Инфографика: активность западноевропейских избирателей на выборах

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    В Западной Европе избирателей выборы интересуют не всегда

    В западноевропейских странах избиратели демонстрируют порой непредсказуемое поведение. Например, французы на президентских выборах проявили чрезвычайно высокую активность, а парламентские выборы их сильно не заинтересовали.

  • Инфографика: явка избирателей в странах Южной Европы

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    Явка избирателей в странах Южной Европы

    В государствах Южной Европы, входящих в ЕС, явка избирателей на выборах в последние годы уменьшилась. Пожалуй, за исключением Мальты, которая побила рекод по активности граждан в ходе парламентских выборов. Впрочем, у Мальты есть особенность, связанная с действующей в стране избирательной системой.

  • Инфографика: как голосуют на севере Европы

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    Как голосуют на севере Европы

    Активность избирателей в странах Северной Европы несколько снизилаь. Однако интерес к выборам в целом сохраняется.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:16

Выборы в Европарламент: все, что нужно знать России. DW Новости

Контекст

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

Насколько охотно голосуют граждане стран-членов ЕС и от чего зависит их активность на выборах? DW собрала самые важные цифры, показывающие, как меняется ситуация в Евросоюзе. (13.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в Европарламент и их значение для России  

Выборы в Европарламент: все, что нужно знать России. DW Новости  

Политические дебаты накануне выборов в Европарламент - ток-шоу Conflict Zone  

Также по теме

Belgien Proteste und Ausschreitungen in Brüssel

В Брюсселе произошли столкновения полиции с правыми радикалами 16.12.2018

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против представителей правых движений, устроивших беспорядки в центре бельгийской столицы. Задержаны 69 человек.

Belgien Brüssel Treffen Sicherheitrat Charles Michel

В Бельгии спор по миграции привел к созданию правительства меньшинства 09.12.2018

Крупнейшая из четырех партий в составе правящей коалиции покинула ее, после того как премьер Бельгии выступил за ратификацию миграционного пакта ООН.

Belgien Charles Michel, Premierminister

Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра 18.12.2018

Шарль Мишель подал королю Филиппу прошение об отставке. Ранее в парламент внесли предложение о вотуме недоверия правительству. Правительственный кризис в Бельгии стал следствием спора о миграционном пакте ООН.

Реклама

Самые читаемые

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями  

Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте  

В Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции против Нетаньяху  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно