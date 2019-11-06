 В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.12.2019

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Беларусь

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор

Расстрелян заключенный, признанный виновным в убийстве двух женщин. Ходатайство приговоренного о помиловании на имя президента Беларуси осталось без удовлетворения.

Забор тюрьмы в Могилеве

Забор тюрьмы в Могилеве

В Беларуси 17 декабря расстрелян заключенный Александр Осипович, признанный виновным в убийстве двух женщин, сообщила в четверг, 19 декабря, газета "Коммерческий курьер" со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову, выступавшую обвинителем в суде.

Контекст

В Беларуси завершается Неделя против смертной казни. По всей стране правозащитный центр "Весна" проводит мероприятия за отмену этой меры наказания. Власти пока не желают отказываться от расстрелов. (10.10.2017)

В течение недели белорусские правозащитники проводят мероприятия за отмену смертной казни. Беларусь - единственная страна в Европе, где еще применяется этот вид наказания. (09.10.2015)

По словам Ивановой, после решения Верховного суда, оставившего смертный приговор без изменений, Осипович написал ходатайство о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, но оно было оставлено без удовлетворения, отмечает "Интерфакс".

Дело Осиповича

Согласно материалам дела, Осипович в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил знакомых девушек. Те закрылись в ванной комнате, попытавшись спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, проник в ванную комнату. После этого он нанес одной девушке 77 ударов молотком, ножом и руками, а другой - не менее 16 ударов ножом и руками, в том числе, два удара ножом в шею и голову. Обе потерпевшие скончались на месте.

Беларусь - единственная страна Европы и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая, согласно конституции, применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Им не выдают тела расстрелянных для захоронения, место захоронения держится в тайне.

Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации осуждают практику применения смертной казни в Беларуси.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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Смертная казнь в Беларуси: семьи хотят знать, где могилы казненных родственников

Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (16.11.2018)  

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