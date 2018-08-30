В Беларуси на известного блогера Паука завели уголовное дело

В Беларуси на активиста и известного видеоблогера Андрея Паука заведено уголовное дело по статье о ложном сообщении о минировании. Об этом в среду, 20 марта, сообщила в Facebook супруга активиста-оппозиционера Ольга Паук, которая вела видеотрансляцию задержания.

Согласно документу, который ей показали представители милиции, 20 марта, в 9.39 по адресу Гомельского областного управления МЧС поступило сообщение о минировании здания Октябрьского райисполкома по адресу улица Советская, 57. Ольга Паук выразила уверенность в том, что никакого сообщения о минировании на самом деле не было, а все было подстроено, чтобы провести обыск в их квартире и изъять технику.

В настоящее время Андрей Паук задержан для допроса. Силовики, по словам супруга блогера, сообщили, что готовится санкция прокурора на обыск. Андрей Паук - создатель популярного в соцсетях сообщества "Рудабельская паказуха". Он является членом Белорусской ассоциации журналистов.

По мнению бывшего политзаключенного, писателя и журналиста независимой газеты "Новый час" Михаила Дзядка, задержание Паука и обыск в его квартире - провокация. "Андрей Паук - очень популярный в районе блогер, который безжалостно стебет местные власти, освещает локальные акции протеста", - написал Дзядок на своей странице в соцсети "В контакте".

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