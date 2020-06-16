В Беларуси на блогера Тихановского завели новое уголовное дело

На белорусского блогера Сергея Тихановского, которому было отказано в регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента страны, завели еще одно уголовное дело. Как сообщает во вторник, 16 июня, белорусский правозащитный центр "Весна", его подозревают в "воспрепятствовании выборам".

Согласно белорусскому законодательству, нарушение статьи 191 УК Беларуси, о которой идет речь, наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее в этот же день, 16 июня, жена блогера - Светлана Тихановская, - которой удалось зарегистрировать собственную инициативную группу, сообщила, что, несмотря на угрозы в свой адрес, она не намерена выходить из президентской гонки.

Глава ЦИК Беларуси попросила СК оценить действия Сергея Тихановского

12 июня Гомельский областной суд рассматривал апелляционную жалобу Сергея Тихановского на решение суда Советского района Гомеля от 19 мая о его аресте на 15 суток за его стримы в Миорах и Солигорске. Во время этого заседания Тихановский рассказал о том, что на него жаловалась председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, указывают в центре "Весна".

В то же время онлайн-издание Tut.by пишет, что Ермошина подала заявление в Следственный комитет (СК) Беларуси с просьбой дать оценку действиям блогера на пикетах по сбору подписей, сочтя эти действия угрозой для себя.

"Я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия господина Тихановского, его инициативной группы. Но в данный момент это говорится о конкретном лице. Не укладываются ли его действия в статью 191 Уголовного кодекса, в которой говорится о воспрепятствовании проведению выборов, воспрепятствовании работе ЦИК, в том числе путем угроз?" - цитирует Ермошину издание Tut.by.

Глава ЦИК Беларуси видит угрозу со стороны Тихановского

"Я, как конкретное физическое лицо, как гражданин и должностное лицо, вижу угрозу в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Причем это не просто угроза, она реальная, к ней готовятся. Поэтому я попросила Следственный комитет проверить, дать свою правовую оценку и при необходимости, естественно, привлечь данное лицо к уголовной ответственности", - добавила Ермошина тогда, согласно изданию.

Ожидается, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Автору популярного в стране YouTube-канала "Страна для жизни" Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы для выдвижения его кандидатуры, так как в период подачи документов он находился под арестом. Светлана Тихановская указала мужа в качестве руководителя ее инициативной группы.

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