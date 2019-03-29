 В Беларуси изъяли из киосков газету c ″Му-му и вертикалью″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.04.2019

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Беларусь

В Беларуси изъяли из киосков газету c "Му-му и вертикалью"

Номер еженедельника "Белгазета" изъят из киосков "Белсоюзпечать" из-за "пошлости и хамства", которые Мининформ усмотрел в статьях о поездке Лукашенко в Шкловский район.

Титульная страница номера негосударственного белорусского еженедельника Белгазета за 2 апреля

Титульная страница номера негосударственного белорусского еженедельника "Белгазета" за 2 апреля

Главная тема последнего, датированного 2 апреля, номера негосударственного белорусского еженедельника "Белгазета", который так и не попал в киоски "Белсоюзпечати",  - "Му-му и вертикаль". Несколько текстов в издании посвящены поездке Александра Лукашенко в Шкловский район 26 марта, в ходе которой он посетил одну из молочно-товарных ферм и учинил разнос чиновникам - вплоть до отставок. Сюжет об этом показали все белорусские телеканалы. Все цитаты в еженедельнике, которые, судя по всему, и стали поводом для претензий, - ретрансляция прямой речи главы государства.

Отсутствие газеты в киосках "Белсоюзпечати" на сайте Мининформа объяснил сам министр - Александр Карлюкевич. Это было рекомендацией его ведомства. "Недопустимо, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство", - заявил Карлюкевич.

"Любовь" чиновников к рогам и копытам

Глава Белорусской ассоциация журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец в интервью DW, отметил, что считает недопустимым вмешательство государства в работу СМИ. "Такие вопросы должны решать не чиновники Мининформа, а суд", - отметил он. Бастунец напомнил, что это уже второй за два года случай блокирования продаж "Белгазеты". "И оба раза, - подчеркнул представитель БАЖ, - это связано с изображением быков ли коров  на обложке - такое трепетное у чиновников отношение к этим животным".

Контекст

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В 2017 году "Белсоюзпечать" изъяла из продажи номер "Белгазеты" за 30 мая, посчитав неуместным снимок на первой полосе - быка в процессе осеменения коровы. Позже республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости по запросу "Белгазеты" провела экспертизу фотографии, но крамолы в ней не нашла.

Издатели рассчитывают на справедливую экспертную оценку

Кирилл Живолович, главный редактор "Белгазеты", в интервью DW пояснил, что на состоявшейся во вторник, 2 апреля, встрече с министром Карлюкевичем, "речь шла о некоторых публикациях, которые носят спорный характер с точки зрения министерства, ограничение по распространению свежего номера затронуло исключительно сеть "Белсоюзпечать". Далее, отметил Живолович, редакция будет строить отношения с "Белсоюзпечатью" как между двумя субъектами хозяйствования.

Живолович полагает, что Мининформ "еще даст экспертную оценку с юридической точки зрения". Он надеется, что эта ситуация серьезно не отразится на дальнейшей работе редакции, поскольку номер был напечатан, отправлен подписчикам, а также свободно реализуется через другие розничные сети, в том числе в торговых центрах, на автозаправках и местах общепита, с которыми у редакции имеются партнерские отношения.

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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