В Беларуси изъяли из киосков газету c "Му-му и вертикалью"

Главная тема последнего, датированного 2 апреля, номера негосударственного белорусского еженедельника "Белгазета", который так и не попал в киоски "Белсоюзпечати", - "Му-му и вертикаль". Несколько текстов в издании посвящены поездке Александра Лукашенко в Шкловский район 26 марта, в ходе которой он посетил одну из молочно-товарных ферм и учинил разнос чиновникам - вплоть до отставок. Сюжет об этом показали все белорусские телеканалы. Все цитаты в еженедельнике, которые, судя по всему, и стали поводом для претензий, - ретрансляция прямой речи главы государства.

Отсутствие газеты в киосках "Белсоюзпечати" на сайте Мининформа объяснил сам министр - Александр Карлюкевич. Это было рекомендацией его ведомства. "Недопустимо, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство", - заявил Карлюкевич.

"Любовь" чиновников к рогам и копытам

Глава Белорусской ассоциация журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец в интервью DW, отметил, что считает недопустимым вмешательство государства в работу СМИ. "Такие вопросы должны решать не чиновники Мининформа, а суд", - отметил он. Бастунец напомнил, что это уже второй за два года случай блокирования продаж "Белгазеты". "И оба раза, - подчеркнул представитель БАЖ, - это связано с изображением быков ли коров на обложке - такое трепетное у чиновников отношение к этим животным".

В 2017 году "Белсоюзпечать" изъяла из продажи номер "Белгазеты" за 30 мая, посчитав неуместным снимок на первой полосе - быка в процессе осеменения коровы. Позже республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости по запросу "Белгазеты" провела экспертизу фотографии, но крамолы в ней не нашла.

Издатели рассчитывают на справедливую экспертную оценку

Кирилл Живолович, главный редактор "Белгазеты", в интервью DW пояснил, что на состоявшейся во вторник, 2 апреля, встрече с министром Карлюкевичем, "речь шла о некоторых публикациях, которые носят спорный характер с точки зрения министерства, ограничение по распространению свежего номера затронуло исключительно сеть "Белсоюзпечать". Далее, отметил Живолович, редакция будет строить отношения с "Белсоюзпечатью" как между двумя субъектами хозяйствования.

Живолович полагает, что Мининформ "еще даст экспертную оценку с юридической точки зрения". Он надеется, что эта ситуация серьезно не отразится на дальнейшей работе редакции, поскольку номер был напечатан, отправлен подписчикам, а также свободно реализуется через другие розничные сети, в том числе в торговых центрах, на автозаправках и местах общепита, с которыми у редакции имеются партнерские отношения.

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