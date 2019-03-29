В Беларуси изъяли из киосков газету c "Му-му и вертикалью"

Главная тема последнего, датированного 2 апреля, номера негосударственного белорусского еженедельника "Белгазета", который так и не попал в киоски "Белсоюзпечати", - "Му-му и вертикаль". Несколько текстов в издании посвящены поездке Александра Лукашенко в Шкловский район 26 марта, в ходе которой он посетил одну из молочно-товарных ферм и учинил разнос чиновникам - вплоть до отставок. Сюжет об этом показали все белорусские телеканалы. Все цитаты в еженедельнике, которые, судя по всему, и стали поводом для претензий, - ретрансляция прямой речи главы государства.
Отсутствие газеты в киосках "Белсоюзпечати" на сайте Мининформа объяснил сам министр - Александр Карлюкевич. Это было рекомендацией его ведомства. "Недопустимо, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство", - заявил Карлюкевич.
"Любовь" чиновников к рогам и копытам
Глава Белорусской ассоциация журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец в интервью DW, отметил, что считает недопустимым вмешательство государства в работу СМИ. "Такие вопросы должны решать не чиновники Мининформа, а суд", - отметил он. Бастунец напомнил, что это уже второй за два года случай блокирования продаж "Белгазеты". "И оба раза, - подчеркнул представитель БАЖ, - это связано с изображением быков ли коров на обложке - такое трепетное у чиновников отношение к этим животным".
В 2017 году "Белсоюзпечать" изъяла из продажи номер "Белгазеты" за 30 мая, посчитав неуместным снимок на первой полосе - быка в процессе осеменения коровы. Позже республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости по запросу "Белгазеты" провела экспертизу фотографии, но крамолы в ней не нашла.
Издатели рассчитывают на справедливую экспертную оценку
Кирилл Живолович, главный редактор "Белгазеты", в интервью DW пояснил, что на состоявшейся во вторник, 2 апреля, встрече с министром Карлюкевичем, "речь шла о некоторых публикациях, которые носят спорный характер с точки зрения министерства, ограничение по распространению свежего номера затронуло исключительно сеть "Белсоюзпечать". Далее, отметил Живолович, редакция будет строить отношения с "Белсоюзпечатью" как между двумя субъектами хозяйствования.
Живолович полагает, что Мининформ "еще даст экспертную оценку с юридической точки зрения". Он надеется, что эта ситуация серьезно не отразится на дальнейшей работе редакции, поскольку номер был напечатан, отправлен подписчикам, а также свободно реализуется через другие розничные сети, в том числе в торговых центрах, на автозаправках и местах общепита, с которыми у редакции имеются партнерские отношения.
Смотрите также:
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
-
Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская