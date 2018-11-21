В Беларуси закрыто одно из дел против корреспондента DW

В отношении корреспондента русской редакции Deutsche Welle (DW) в Минске Павлюка Быковского прекращено уголовное дело в связи с применением мер административного воздействия. "После компенсации сумм, выставленных государственным агентством БелТА в качестве нанесенного вреда, я написал ходатайство о прекращении уголовного дела. Ходатайство удовлетворено. Я уплатил штраф в размере 30 базовых величин (735 белорусских рублей) и теперь по-прежнему считаюсь не судимым. С меня снят запрет на выезд из Беларуси", - сообщил Быковский в электронном письме DW в четверг, 22 ноября.

Одновременно он отметил, что уголовное дело, известное под названием "дело БелТА", продолжается. Белорусские органы юстиции 8 ноября предъявили Быковскому обвинение в "несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной или личной заинтересованности", а именно в незаконном доступе к платной подписке госагентства "БелТА". Журналисту был предъявлен иск в размере 4000 белорусских рублей (более 1500 евро).

Аналогичное обвинение по части 2 статьи 349 УК Беларуси было также предъявлено главному редактору агентства БелаПАН Ирине Левшиной и редактору новостей портала Tut.by Галине Уласик. По словам Левшиной, от нее потребовали возместить более 12 тысяч рублей. Уласик сообщила, что обвинение предъявлено по той же статье, ущерб оценен суммой около 17 тысяч рублей. Ранее обвинения были предъявлены шести сотрудникам новостного портала Tut.by и двум журналистам негосударственной информационной компании БелаПАН.

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