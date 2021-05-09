В Беларуси задержан журналист Репик

В Бобруйске в воскресенье, 9 мая, был задержан журналист Владимир Репик. Перед отправкой в изолятор временного содержания он успел связаться с коллегами. По словам Репика, задержание проводил участковый милиционер, который сообщил, что журналиста подозревают в пропаганде нацистской символики по статье 19.10 КоАП РБ.
Поводом стало видео, опубликованное им в соцсетях несколько лет назад. "Там несколько парней избивают нациста в майке со свастикой, продолжительность ролика - примерно 25 секунд", - цитирует Репика портал Tut.by. Журналист подчеркнул, что этой публикацией хотел показать свое негативное отношение к нацизму, передает медиакомпания "Белсат".
Суд по делу Владимира Репика состоится 10 мая
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) подтвердила DW факт задержания Репика, указав, что оно не связано с его журналистской деятельностью.
Владимиру Репику сообщили, что суд над ним состоится в понедельник, 10 мая. Ему разрешили взять с собой в ИВС лекарства, но их может не хватить - 60-летний журналист болен диабетом и говорит, что нуждается в уколах инсулина каждые четыре часа.
Репик - известный в Беларуси журналист, специализирующийся на темах шоу-бизнеса и фестивалей постсоветской эстрады. За несколько месяцев до задержания он записал видеообращения к Александру Лукашенко. Журналист попросил помочь ему разрешить конфликт с местными властями из-за дома в деревне.
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Автор: Владимир Дорохов