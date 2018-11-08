 В Башкирии экс-полицейским предъявлены обвинения в изнасиловании коллеги | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2018

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Россия

В Башкирии экс-полицейским предъявлены обвинения в изнасиловании коллеги

Трех мужчин подозревают в изнасиловании 23-летней девушки в одном из ведомственных зданий в Уфе. 1 ноября их уволили за поступки, "порочащие честь и достоинство сотрудника полиции".

Russland | Polizei in St. Petersburg (picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi)

В Башкирии трем бывшим полицейским предъявлено обвинение по делу об изнасиловании коллеги. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что на теле потерпевшей имеются "телесные повреждения, характерные для совершенных преступлений", говорится в заявлении пресс-службы следственного управления СКР по Башкирии в четверг, 8 ноября.

Контекст

Реакция спикера Госдумы Володина сотоварищи на обвинения в домогательствах в адрес депутата Слуцкого - свидетельство ложного равенства, прокламируемого в России, пишет Иван Преображенский. (08.03.2018)

До сих пор в отношении сексуальных преступлений в ФРГ действовал принцип: если жертва не оказывает физического сопротивления, то изнасилованием это считать нельзя. Новый закон призван изменить эту ситуацию. (08.07.2016)

51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев и 34-летний Павел Яромчук были задержаны 31 октября поподозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Кировский районный суд Уфы 2 ноября взял их под стражу. Адвокаты полицейских обжаловали решения суда, однако в четверг Верховный суд Башкирии оставил их без изменения, а жалобы - без удовлетворения.

Пресс-служба МВД по Башкирии 1 ноября сообщила, что все трое уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

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    Автор: Никита Баталов


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