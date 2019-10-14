В Барселоне сотни тысяч протестуют против тюремных сроков сепаратистам

В центре Барселоны порядка 350 тыс. человек вышли в субботу, 26 октября, на акцию протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов. Об этом сообщила местная газета La Vanguardia.

Мероприятие проходит по инициативе общественного движения под названием "Национальная ассамблея Каталонии", объединяющего сторонников отделения этого автономного сообщества от Испании, и каталонской культурной организации Òmnium Cultural.

"Свобода, амнистия, референдум"

К митингу присоединился ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители выступающих за независимость партий, глава регионального правительства Каталонии Ким Торра, вице-премьер Пере Арагонес и председатель местного парламента Рожер Торрен. По словам последнего, собравшиеся выступают в поддержку "свободы, амнистии и референдума". При этом Торрен отметил важность "единства всех сил против репрессий и за демократическое урегулирование" конфликта.

В Каталонии 18 октября была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных сроков лидерам сепаратистам. Они 14 октября были приговорены к лишению свободы до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года. Приговор вызвал массовые акции протеста. Участники беспорядков поджигали баррикады и мусорные баки, а также столы и стулья в уличных кафе, сожгли один банковский филиал и разгромили магазин одежды. Противостояние между митингующими и полицией растянулось на несколько суток.

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