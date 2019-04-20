В Бангладеш прошли протесты после сожжения студентки медресе

В Бангладеш после убийства 19-летней Нусрат Джахан Рафи начались протестные акции. Десятки человек на акции в Дакке в пятницу, 19 апреля, требовали справедливого правосудия. "Наши девушки должны расти в безопасности", - цитирует агентство AP актрису и модель Алишу Прадхан. По ее словам, участники акции выступают против "любых форм насилия в отношении женщин".

Обвинения в сексуальных домогательствах

В конце марта студентка медресе в городе Фени обвинила директора учебного заведения в сексуальных домогательствах. Мужчину арестовали. Через несколько дней пятеро неизвестных выманили Рафи на крышу медресе, где потребовали от девушки отозвать жалобу. После отказа ей связали руки, облили керосином и подожгли.

Девушка рассказала о случившемся своему брату в автомобиле скорой помощи по пути в больницу. Спустя четыре дня она скончалась от сильных ожогов. Премьер-министр Народной Республики Шейх Хасина пообещала родным убитой привлечь виновных в преступлении к ответственности.

Среди арестованных - представитель правящей партии

Полиция сообщила, что в связи с трагедией арестовано не менее 17 человек, в числе которых - студенты медресе, а также председатель местного отделения правящей партии. Полиция подозревает, что он помог одному из основных подозреваемых скрыться с места преступления. После ряда допросов в ведомстве заявили, что нападение на девушку, которое хотели представить как самоубийство, было спланировано сторонниками арестованного директора.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, родным Рафи угрожали смертью и требовали отозвать жалобу. Правозащитники призвали власти Бангладеш воспринимать всерьез заявления пострадавших от нападений сексуального характера, а также обеспечить им "возможность безопасного поиска юридических решений и защиту от возмездия".

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