В Балтийском море спасли тонувшую косулю (фото)

Травемюнде • Эта фотография была сделана в воскресенье, 3 мая, на борту катера Морской поисково-спасательной службы (DGzRS) в порту балтийского города Травемюнде в Германии. В службу в четыре часа дня стали поступать звонки от людей, гулявших вдоль берега и заметивших в воде этого самца европейской косули. Как сообщает агентство dpa, после недолгих поисков животное удалось спасти примерно в 300 метрах от берега.
Заметив катер, косуля сама поплыла в сторону спасателей. Сначала казалась сильно обессилевшей, но на борту очень быстро, так сказать, пришла в себя. Прибывший в порт охотник, отвечающий за прилегающие угодья, отвез эту косулю, возраст которой оценил в два-три года, в ближайший лес и выпустил на свободу.
Общество DGzRS было создано почти 155 лет назад. В распоряжении этого общества сейчас находится около 60 спасательных кораблей и катеров, несущих службу на Балтийском и Северном морях. В работе DGzRS участвуют около 200 штатных сотрудников и более 800 добровольцев. За время существования службы уже было спасено в общей сложности около 85 тысяч человек. Теперь пришел черед открывать статистику по косулям.
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Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин