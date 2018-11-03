 В Баварии ХСС и ″Свободные избиратели″ одобрили коалиционный договор | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2018

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Германия

В Баварии ХСС и "Свободные избиратели" одобрили коалиционный договор

Христианско-социальный союз будет править в Баварии вместе с партией, близкой ему по духу. Председатель ХСС Хорст Зеехофер назвал согласованное соглашение "внушительным результатом".

Маркус Зёдер (слева) и Хуберт Айвангер

Маркус Зёдер (слева) и Хуберт Айвангер

Руководства Христианско-социального союза (ХСС) и партии "Свободные избиратели", договорившиеся вместе формировать правительство Баварии, в воскресенье, 4 ноября, одобрили коалиционный договор. Документ под заголовком "За Баварию, учитывающую интересы граждан" обсуждался в ходе двух отдельно проходивших заседаний обеих партий. Первыми его поддержали "Свободные избиратели", за ними такое же решение приняла верхушка ХСС.

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Председатель ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал согласованный договор "внушительным результатом" и "очень хорошим примером того, как формируется правительство - за короткое время, с соблюдением дисциплины". Подписание договора запланировано на 5 ноября, на следующий день член ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) должен быть переизбран премьер-министром.

Согласно договору, представители "Свободных избирателей" возглавят три министерства, в том числе министерство культуры, экономики и окружающей среды. Они получат также два поста госсекретарей. В свою очередь ХСС достанутся 10 министерских портфелей и два поста госсекретарей. Правительство Баварии состоит из премьер-министра, 13 министров и четырех госсекретарей.

Самый худший результат ХСС

На выборах в ландтаг Баварии 14 октября ХСС показал самый худший результат с 1950 года, набрав лишь 37,6 процентов голосов и лишившись абсолютного большинства. Второе место заняла партия "зеленых", на третьем оказались идеологически близкие к ХСС "Свободные избиратели". Сразу после выборов Зёдер и Зеехофер объявили, что для них предпочтителен союз именно со "Свободными избирателями". 2 ноября Зёдер и председатель "Свободных избирателей" Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger) сообщили, что договорились создать правящую коалицию.

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    P.S.

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    Автор: Максим Нелюбин


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