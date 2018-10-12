 В Баварии проходят выборы в ландтаг | Новости из Германии о Германии | DW | 14.10.2018

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Германия

В Баварии проходят выборы в ландтаг

Согласно опросам, консерваторы утратят абсолютное большинство в мюнхенском ландтаге. Исход выборов в Баварии может стоить Меркель канцлерского кресла.

Предвыборные плакаты в Баварии

В одной из крупнейших федеральных земель Германии - Баварии - проходят выборы в земельный парламент. В голосовании в воскресенье, 14 октября, имеют право участвовать 9,5 миллиона человек, для примерно 600 тысяч из них - это первые земельные выборы.

Судя по предвыборным опросам, консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС), также входящая в правящую на федеральном уровне коалицию, потеряет абсолютное большинство в мюнхенском ландтаге. В таком случае консерваторам придется искать одного или нескольких партнеров для создания правительственной коалиции.

В новый ландтаг войдут от пяти до семи партий

На втором месте, если верить прогнозам, впервые в истории Баварии могут оказаться "Союз-90"/"Зеленые". В общей сложности на места в ландтаге могут рассчитывать до семи партий. Помимо ХСС, "зеленых", Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и объединения "Свободные избиратели", пятипроцентный барьер, по всей видимости, преодолеет и правопопулистская "Альтернатива для Германии".

Будут ли представлены в земельном парламенте Свободно-демократическая партия (СвДП) и Левая партия, пока неясно. В последних опросах у либералов был результат чуть выше пяти процентов, у "левых" - чуть ниже.

Данные последнего предвыборного опроса

В ходе последнего перед баварскими выборами опроса, проведенного телеканалом ZDF и опубликованного 12 октября, ХСС может получить 34 процента голосов, "зеленые" - 19 процентов, СДПГ - 12 процентов, "Свободные избиратели" и АдГ - по 10 процентов, СвДП - 5,5 процента, левые - 4 процента.

Вместе с тем в прошлом выборы уже не раз демонстрировали, что подобные опросы в сегодняшней Германии имеют ограниченную информативность в отношении исхода голосования, поскольку многие избиратели до последнего дня не знают, пойдут ли они на выборы и за кого они проголосуют.

Контекст

В ландтаге Баварии 180 мест, 91 из них получают депутаты, избранные по мажоритарной системе, 89 мандатов распределяются по партийным спискам. Предварительные официальные результаты выборов ожидаются поздним вечером в воскресенье или в ночь на понедельник.

В Баварии и Гессене решается судьба Меркель

Между тем исход нынешних выборов в Баварии, а также еще одних земельных выборов, которые пройдут через две недели в Гессене, имеет большое значение и для коалиции на федеральном уровне. Поражение консерваторов на этих выборах в конечном итогеможет привести к отставке Ангелы Меркель(Angela Merkel) с поста канцлера ФРГ.

В декабре на съезде возглавляемого ей Христианско-демократического союза (ХДС), который является "братской" партией баварского ХСС, пройдут выборы нового председателя. Если Меркель их проиграет, то, по всей вероятности, она уйдет и с канцлерского поста. На декабрьских выборах председателя ХДС Меркель впервые с 2000 года не является единственным кандидатом.

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    Автор: Александра Елкина


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