В аэропорту Шереметьево у дипломата США изъяли мину

При досмотре багажа работника посольства США сотрудники аэропорта Шереметьево нашли мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. По информации российского МИДа, похожий на мину предмет был обнаружен утром в субботу, 9 марта, при просвечивании багажа американского дипломата, вошедшего с улицы в здание терминала D.

Специалисты по безопасности аэропорта подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса.

МИД РФ расценивает инцидент с миной как попытку провокации

По словам сотрудника дипмиссии США, возвращавшегося на родину из командировки, мину без взрывчатого вещества он приобрел "для личной коллекции".

Представители российского МИД заявили, что расценивают инцидент как попытку провокации. "США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", - цитирует представителя МИД РФ РИА "Новости".

МИД РФ: Дипломат США имеет отношение к вооруженным силам

"С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно", - подчеркнул представитель МИД РФ, отметив также, что американский дипломат, вовлеченный в инцидент, "имеет непосредственное отношение к вооруженным силам США".

Посольство США извещено об инциденте. После изъятия у дипломата мины он смог беспрепятственно вылететь более поздним рейсом в Нью-Йорк.

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