 В аэропорту Франкфурта из-за циклона отменили десятки рейсов | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2018

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Германия

В аэропорту Франкфурта из-за циклона отменили десятки рейсов

Непогода отразилась на движении поездов в землях Гессен, Рейнланд-Пфальц и Бавария. Штормовой циклон привел к падению деревьев на железнодорожное полотно.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне

Аэропорт Франкфурта-на-Майне

В аэропорту Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) в воскресенье, 23 сентября, с 16.00 до 18.00 мск отменили десятки рейсов из-за штормового циклона, прохождение которого сопровождается обильными ливнями.

Контекст

Из-за сильной непогоды в южных регионах ФРГ погибли не менее четырех человек. В некоторых районах зафиксированы самые крупные наводнения за два десятилетия, вызванные циклоном "Эльвира". (30.05.2016)

В бетонном бункере под зданием берлинской Академии художеств, что в двух шагах от Бранденбургских ворот, демонстрируется саунд- и видео-выставка под названием "Ненастье". (06.05.2010)

Из зоопарка в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь, сообщили СМИ. Как выяснилось, они прятались в своих вольерах от непогоды. (01.06.2018)

Кроме того, представители воздушной гавани предупредили о задержках в ее работе, а также рекомендовали пассажирам планировать свой маршрут с учетом возможных проблем с транспортом и заблаговременно обращаться к сотрудникам за стойками регистрации для оформления на рейс.

Поезда также не ходили

Непогода отразилась и на железнодорожном сообщении в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц. Это связано, в частности, с многочисленными случаями падения деревьев на пути и провода, отметили в пресс-службе немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB).

Движение поездов от Франкфурта-на-Майне до Хайдельберга, а также по маршрутам Майнц-Вормс-Мангейм, Ашаффенбург-Вюрцбург и Вюрцбург-Нюрнберг было на время приостановлено в обе стороны. Кроме того, составы не курсировали между Эрфуртом и Нюрнбергом - этот участок расположен на маршруте, связывающем Мюнхен (федеральная земля Бавария) с Берлином.

В начале июня после сильных дождей в Рейнланд-Пфальце, подмывших заграждения, из своего вольера в национальном парке Айфель сбежал медведь. После обнаружения его пришлось застрелить.

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  • Кельн

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  • Кельн

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  • Хеннингсдорф

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    Увы, июльская непогода в Германии не обошлась без жертв. Владелец этого велосипеда попал в больницу в Мёнхенгладбахе в Северном Рейне - Вестфалии, получил травмы, но врачи спасли его жизнь. Однако в этой же федеральной земле в городе Дортмунд погибла женщина, на которую упало дерево, когда она ехала на велосипеде.

  • Мюнхен

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    Так в прошедшие выходные выглядело небо над Мюнхеном. В эти же дни сильные грозы прошли над Гессеном. В ближайшие дни дождливая погода в Германии сохранится.

    Автор: Сабрина Пабст, Максим Нелюбин


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