 В аэропорту Амстердама проведена эвакуация из-за угрозы теракта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В аэропорту Амстердама проведена эвакуация из-за угрозы теракта

В зале вылетов аэропорта Схипхол мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство, но был взят под стражу.

Амстердамский аэропорт Схипхол

Амстердамский аэропорт Схипхол

Сотрудники служб безопасности эвакуировали пассажиров из зала вылетов в амстердамском аэропорту Схипхол в связи с поступившими данными об угрозе теракта. Об этом  сообщила пресс-служба Схипхола в понедельник, 31 декабря.

"Мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство в зале вылетов номер 3 Схипхола. В настоящее время из помещения проводится эвакуация", - указали в пресс-службе.

Как пояснили в полиции, подозреваемый был задержан, мотивы его действий выясняются.

Контекст

Трагедия в Барселоне не стала неожиданностью для испанских экспертов по борьбе с терроризмом. Ее прогнозировали, но не смогли предотвратить. Почему, разбиралась DW. (18.08.2017)

За редким исключением, политический класс России увидел в брюссельских терактах повод для злорадства, пишет Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW. (23.03.2016)

На сайте новостной программы Hart van Nederland уточняется, что эвакуацию провели в качестве меры предосторожности. По данным издания, аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.

Схипхол - главный аэропорт Нидерландов. Это важнейшая воздушная гавань Европы наряду с лондонским Хитроу и аэропортом в немецком Франкфурте-на-Майне.

Смотрите  также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 12:17
Now live
12:17 мин

Смогут ли террористы подорвать туризм в Европе? - DW Новости

Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт программы

Аудио- и видеофайлы по теме

Смогут ли террористы подорвать туризм в Европе? - DW Новости  

Кошмар в сердце Европы: годовщина терактов в Брюсселе  

В Европе ждут новых терактов  

Реклама

Самые читаемые

Новые ценники: за что россияне будут платить больше в 2019-м  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Праздничный ужин на одного, или "Ирония судьбы..." по-немецки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно