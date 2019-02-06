 В аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера 7 февраля проходят забастовки | Новости из Германии о Германии | DW | 07.02.2019

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Германия

В аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера 7 февраля проходят забастовки

Опоздания и задержки рейсов в Дюссельдофе и Ганновере будут вызваны временнным прекращение работы сотрудников фирмы Aviapartner, занимающейся погрузкой багажа.

Забастовка в аэропорту Дюссельдорфа в феврале 2014 года

Забастовка в аэропорту Дюссельдорфа в феврале 2014 года

В аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера 7 февраля проходят забастовки персонала, которые могут привести к задержкам и опозданиям рейсов. Профсоюз Verdi призвал к стачке сотрудников службы Aviapartner, отвечающей за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа, сообщает аэропорт Дюссельдорфа в среду, 6 февраля. Рекомендуется в этот день перед вылетом проверить информацию о рейсе.

Контекст

Демократия или есть, или ее нет, пишет Федор Крашенинников, анализируя для DW поучительную историю с новыми названиями российских аэропортов. (29.11.2018)

Прекращение прямого авиасообщения между Россией и США, о котором заговорил МИД РФ, было бы весьма выгодно европейским авиакомпаниям и аэропортам, особенно немецким. (20.04.2018)

Информация о забастовке, которая проходит с 3.00 до 11.00 по местному времени, поступила неожиданно, отмечается в заявлении. В это время прекратится погрузка багажа на рейсы Lufthansa, Condor, Easyjet и других авиакомпаний. В аэропорту Дюссельдорфа 7 февраля запланировано 580 прилетов и вылетов. В связи с забастовкой в этот день будут работать дополнительные консультанты, который помогут пассажирам сориентироваться.

Что ожидает пассажиров в Ганновере 7 февраля

В Ганновере погрузка багажа прекращена с 5.00 до 13.30 по местному времени. Она затронет семь рейсов, сообщила представитель местного аэропорта информагентству dpa. По данным воздушной гавани, речь идет о вылетах в Амстердам, Париж, Копенгаген, Варшаву и Лондон. Еще 26 рейсов, также вылетающих в это время, стачка не коснется, так как их обслуживает не Aviapartner.

Профсоюз Verdi требует от владельцев Aviapartner, в частности, выплачивать сотрудникам так называемую рождественскую премию и повысить оплату за работу ночью и в выходные дни.

Смотрите также:

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    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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Сотрудники Lufthansa снова бастуют

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Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

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