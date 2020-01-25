 В аэропортах Германии установят защитные системы против беспилотников | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В аэропортах Германии установят защитные системы против беспилотников

Стоимость стационарных систем отражения беспилотников оценивается в 30 миллионов для каждого аэропорта. В проекте участвует немецкий оборонный концерн Hensoldt и Университет бундесвера.

Запрещающий беспилотники знак

Федеральная полиция Германии установит в 14 международных аэропортах страны стационарные системы защиты от беспилотников. В настоящее время ведутся испытания комплексов, в которых участвуют немецкий оборонный концерн Hensoldt, специализирующийся на радиолокационной аппаратуре, входящая в его состав компания EuroAvionics, а также Университет бундесвера в Гамбурге. Об этом в среду, 25 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на ответ министерства транспорта ФРГ на запрос депутата от Левой партии Андрея Хунко (Andrej Hunko).

В рамках проекта "Ястреб" предполагается установить, как могут быть выявлены и идентифицированы малыебеспилотные летательные аппараты и как можно защитить от них аэропорты, не оказывая при этом негативного влияния на воздушное сообщение.

Критика депутата Левой партии

В свою очередь Хунко поддержал установку в аэропортах систем опознания дронов, но раскритиковал планы по их уничтожению с помощи лазерного оружия и генераторов помех. По его словам, достаточно было бы создать возможности для определения координат управляющих беспилотниками для последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Правительство ФРГ в январе сообщило, что намерено создать в соответствии с законодательством ЕС систему регистрации владельцев беспилотных летающих аппаратов. Стоимость стационарных систем отражения дронов оценивается в 30 миллионов евро для одного аэропорта, мобильные системы стоили бы 13 миллионов евро в год.

Смотрите также:

  • Снимок Дубая, сделанный ливанцем Баширом Мукарзелем, получил первый приз в категории Город.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Десять лет назад на этом месте была пустыня, сегодня - поднимаются небоскребы, часть которых принадлежит к самым высоким в мире. Снимок Дубая, сделанный ливанцем Баширом Мукарзелем, получил первый приз в категории "Город" международного конкурса Drone Photography Contest.

  • Этот снимок сделан с беспилотника московским физиком Алексеем Гончаровым

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Этот снимок, сделанный с беспилотника московским физиком Алексеем Гончаровым, выглядит так, как будто мойщики окон моют не одно из зданий международного делового центра "Москва-Сити", а сам город, отражающийся в стеклах небоскреба. Второй приз в категории "Город".

  • Мадрид с высоты птичьего полета.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Мадрид с высоты птичьего полета. Автор снимка, студент Луис Сагвар-Доминго, признается, что любит фотографировать с беспилотника экзотические места, например, тропические ландшафты. Но здесь удостоился третьего приза межународного конкурса Drone Photography Contest в категории "Город".

  • Жером Куртьяль поднял свой беспилотник над лавандовым полем в Провансе, когда в поле выехал трактор для сбора урожая.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Жером Куртьяль поднял свой беспилотник над лавандовым полем в Провансе, когда в поле выехал трактор для сбора урожая. Ждать ему и его подруге, которой и принадлежит эта идея, пришлось долго - несколько часов. Но ожидание себя оправдало: Куртьяль и его подруга получили первый приз в категории "Природа".

  • Второй приз в категории Природа,

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Второй приз в категории "Природа" жюри 4-го международного конкурса фотографий, сделанных с беспилотника, присудило румынскому фотографу-профессионалу Калину Стану. Он снял эту фантастически петляющую автомобильную дорогу в Трансильвании. Согласно легенде, над ней любил летать по ночам граф Дракула.

  • Третий приз в категории Природа получил Флориан Леду. Его мотив - ледяное поле.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Третий приз в категории "Природа" получил Флориан Леду. 27-летний француз так любит зиму и холод, что переехал жить в Исландию. Его мотив - ледяное поле. Спустя два месяца после того, как был сделан этот снимок, беспилотник потерпел крушение в небе над Норвегией - после того, как его атаковали два сокола, принявшие летательный аппарат за вторгшегося на их территорию конкурента.

  • Женщина, собирающая водяные лилии в дельте Меконга.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Об авторе этого снимка, получившего второй приз в категории "Люди", известно не много. Он - один из активных пользователей платформы Dronestagram, где зарегистрирован под ником Helios 1412. На его фотографии - женщина, собирающая водяные лилии в дельте Меконга.

  • Коровы на берегу реки недалеко от Кейптауна.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Надо приглядеться внимательно, чтобы понять, что же на самом деле является мотивом этого снимка. Это коровы на берегу реки недалеко от Кейптауна. Так как южноафриканец Люк Максимо Белл сделал фотографию рано утром, коровы отбрасывают гигантские тени. Поэтому автора отметили в категории "Креативность".

  • Еще один лауреат международного конкурса фотографий, сделанных с беспилотников, в категории Креативность.

    Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

    Еще один лауреат международного конкурса фотографий, сделанных с беспилотников, в категории "Креативность". Таким образом пользователь платформы Dronestagram Тибо Бежу и его подруга сообщили своим друзьям и родным, что у них скоро родится ребенок.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 00:57

Могут ли беспилотники вырабатывать электричество?

Контекст

Лучшие фотографии, сделанные с помощью дрона

Стали известны лауреаты международного конкурса Drone Photography Contest, на который были представлены фотографии, сделанные с беспилотников. DW знакомит вас с некоторыми из них. (07.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем роботу этика  

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть  

Также по теме

Deutschland l Bund rechnet mit hohen Kosten für Drohnenabwehrsystem an Flughäfen

Для улучшения защиты аэропортов ФРГ от дронов требуются миллионы евро 25.01.2020

Министерство транспорта Германии поддерживает разработку специальной системы защиты от беспилотников под названием Falke ("Сокол"). Тестировать ее предполагается в аэропорту Гамбурга.

Archivbild: Großbritannien - Flughafen Gatwick: Flugzeug und eine Drohne

Бундесвер усиливает меры борьбы с дронами 09.02.2019

Армия ФРГ получила новое оборудование для отражения атак беспилотников. Дроны могут быть оснащены оружием или перевозить ядовитые вещества, предостерегают в Берлине.

Drohne mit Kamera

Как в Германии регулируют использование дронов 25.08.2019

Правительство ФРГ видит в маленьких беспилотниках серьезную угрозу безопасности авиаперевозок. DW - о том, как немецкие авиадиспетчеры намерены бороться с несостоявшимися пилотами - владельцами дронов.

Реклама

Самые читаемые

Пандемия коронавируса: хроника 24 марта  

Коронавирус и война в Донбассе: украинские военные готовятся к борьбе с эпидемией  

Коронавирус: вирусологи Германии увидели тенденцию к "некоторому замедлению" роста  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно