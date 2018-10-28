В Афганистан из Германии вернулись более 1200 детей

С 2016 года из Германии в Афганистан добровольно вернулись более 1200 детей и подростков. Об этом сообщает издательская группа Funke Mediengruppe в воскресенье, 28 октября, со ссылкой на ответ министерства внутренних дел ФРГ на запрос Левой партии. Согласно документу, примерно половина вернувшихся - не старше 12 лет, около 100 несовершеннолетних вернулись на родину без сопровождения взрослых. Между тем в последнее время число возвращающихся на родину несовершеннолетних афганцев снижается. Так, с января по июнь 2018 года при поддержке правительства Германии в Афганистан вернулись 36 подростков.

В то же время, по мнению эксперта по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke), та процедура, которая официально называется добровольным возвращением, в большинстве случаев является следствием решения, принятого под угрозой выдворения. "Кто без необходимости станет возвращаться в страну, где ситуация с безопасностью и правами человека становится все хуже?", - задала риторический вопрос Йельпке.

Правозащитная организация Save the Children также предостерегает от репатриации несовершеннолетних в Афганистан, где часть территорий контролируют исламские экстремисты. Дети могут быть насильно привлечены к участию в боевых действиях и лишены права на получение образования, указывают правозащитники.

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