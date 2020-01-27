 В Афганистане разбился американский военный самолет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2020

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Мир

В Афганистане разбился американский военный самолет

Талибан утверждает, что боевики сбили самолет-разведчик. США говорят, что причина крушения самолета пока не ясна. На борту находились "менее пяти человек".

Самолет в небе

Американский самолет потерпел крушение в понедельник, 27 января, в провинции Газни (в центральной части Афганистана). Это произошло в районе, который контролируется боевиками радикального движения "Талибан".

Движение спустя несколько часов после катастрофы взяло на себя ответственность, заявив, что это его боевики сбили американский самолет-разведчик, на борту которого было пять человек, включая 2 пилотов. Талибан утверждал, что все погибли, а среди них высокопоставленный офицер ЦРУ.

Американские военные подтвердили нескольким телеканалам, что потеряли свой самолет в Афганистане. При этом они отмечают, что судьба находившихся на борту неизвестна, а также, что нет никаких свидетельств того, что самолет был именно сбит.

В соцсетях появились фотографии и видео, якобы сделанные на месте крушения. На них видны обломки Bombardier E-11A - это боевая разновидность сверхдальнемагистрального самолета Bombardier BD-700 Global Express. E-11 используются ВС США для повышения эффективности боевого применения частей и сбора разведданных. На кадрах заметны знаки, которые используются американскими ВВС. Aviation Safety Network, коммерческий сайт, отслеживающий авиационные происшествия, на своей странице в Twitter сообщил о подлинности видео.

Сначала была обнародована версия о крушении пассажирского Boeing 737-400 Ariana Afghan Airlines, утверждалось даже, что на борту самолета были 83 человека. Сама авиакомпания отрицала катастрофу какого-либо из своих самолетов. А пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США майор Бет Риордан заявила, что американские военные проверяют сообщения о крушении лайнера на подконтрольной талибам территории.

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    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Спираль насилия продолжает раскручиваться в Афганистане уже 40 лет, и конца войне не видно, пишет в своем комментарии обозреватель немецкой газеты FAZ. (27.12.2019)  

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