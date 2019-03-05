 В Афганистане при нападении на стройфирму погибли более 20 человек | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 06.03.2019

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Центральная Азия

В Афганистане при нападении на стройфирму погибли более 20 человек

Целью боевиков стала компания, ведущая работы в аэропорту Джелалабада в провинции Нангархар. В этом аэропорту размещены и американские военнослужащие.

На месте нападения в Джелалабаде

На месте нападения в Джелалабаде

На востоке Афганистана в результате нападения на строительную фирму близ Джелалабада в среду, 6 марта, погибли более 20 человек. Среди погибших - 16 сотрудников фирмы. Еще 9 были ранены, сообщил представитель правительства провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни. Погибли также пятеро боевиков.

Контекст

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По словам Хогьяни, группа боевиков атаковала здание фирмы рано утром. Двое смертников совершили самоподрыв, трое других были убиты охранниками. Нападение длилось более шести часов. В ходе обследования территории силовики обнаружили и обезвредили еще один заминированный автомобиль, два пояса шахида и несколько бомб.

Стройфирма, на которую было совершено нападение, базируется и ведет работы близ аэропорта Джелалабада, где дислоцированы и американские военнослужащие. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. В Нангархаре активные действия ведут и талибы, и боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Однако все чаще поступают сообщения о том, что смертников и боевиков используют в Афганистане для устранения личных, деловых или политических конкурентов. По данным ООН, провинция Нангархар занимает второе место после Кабула по количество жертв среди гражданского населения.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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