 В Афганистане застрелена экс-журналистка и советник парламента | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 11.05.2019

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Центральная Азия

В Афганистане застрелена экс-журналистка и советник парламента

Двое неизвестных выстрелили в бывшую тележурналистку Мину Мангал неподалеку от ее дома на востоке Кабула, когда она направлялась на работу в парламент.

Мина Мангал

Мина Мангал

В Кабуле убили советника комиссии по культуре афганского парламента, бывшую тележурналистку Мину Мангал. Бывшая репортер телеканала Ariana News застрелена в субботу, 11 мая, двумя неизвестными мужчинами на мотоцикле неподалеку от ее дома в восточной части афганской столицы.

Контекст

На фоне сообщений об успехах весеннего наступления "Талибана" все понятнее желание стран-соседей Афганистана наладить контакты с радикальным движением. Помогут ли они стабилизации региона? (13.06.2018)

Афганские избиратели продемонстрировали свою волю к демократии. Помехой на пути остаются некомпетентность властей страны и политика США по умиротворению талибов, считает Флориан Вайганд. (22.10.2018)

В момент нападения она шла на работу в парламент, сообщил пресс-секретарь полиции Басир Муджахед. Мотивы преступления пока неясны, полиция ведет расследование.

В результате взрыва погибли семь детей

В тот же день в результате взрыва в провинции Газни погибли семь детей, еще двое получили ранения. Дети в возрасте от 5 до 14 лет играли вблизи дороги и случайно наступили на взрывное устройство, в результате оно было приведено в действие. По данным представителя властей Афганистана, бомба была заложена на обочине боевиками радикально-исламского движения "Талибан".

По данным ООН, в 2018 году в Афганистане были убиты 3804 мирных жителя, в том числе более 900 детей. Это наибольший годовой показатель жертв среди гражданского населения за последние годы.

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