 В Афганистане в 2018 году боевики убили более 3800 мирных жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2019

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Мир

В Афганистане в 2018 году боевики убили более 3800 мирных жителей

По словам Верховного комиссара ООН, рост жертв боевиков среди мирного населения в Афганистане "вызывает серьезную тревогу и совершенно неприемлем".

Фотографии во время теракта в Кабуле

Фотографии во время теракта в Кабуле (фото из архива, апрель 2018 года)

В 2018 году в Афганистане в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибли беспрецедентно много мирных жителей - 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены. Такие статистические данные содержатся в обнародованном в воскресенье, 24 февраля, докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека.

По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11 процентов.

"Талибан" и подразделение ИГ

Контекст

Позитивная повестка для Афганистана на 2019 год - мирные переговоры с участием "Талибана". С его представителями сейчас контактируют как Россия, так и США. О позиции Германии - DW. (19.12.2018)

Глава правительства Афганистана заявил, что советское вторжение было "преступлением от начала до конца". За 10 лет СССР потерял убитыми 15 тысяч человек. Афганистану война стоила 1,2 млн человеческих жизней. (15.02.2019)

Как поясняют эксперты, за атаками в большинстве случаев (63 процента) стояли противники правительства в Кабуле, в 37 процентах случаев это были боевики радикального исламистского движения "Талибан", еще в 20 - "Вилаят Хорасан", отделения джихадистской группировки "Исламское государство" в Афганистане и в Пакистане.

Еще 6 процентов нападений совершили неизвестные.

Специалисты ООН констатировали участившееся количество терактов, совершенных смертниками. Помимо этого, мирные жители зачастую становились случайными жертвами в ходе воздушных и розыскных операций проправительственных сил.

Пугающие тенденции

Подобные тенденции "вызывают серьезную тревогу и совершенно неприемлемы", заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В декабре 2018 года стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана около половины дислоцированных там войск. К концу прошлого года в стране находились примерно 14 тысяч американских военнослужащих.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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Ссылки в интернете

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