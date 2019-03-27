 В Афганистане втрое выросло число нападений на школы | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 28.05.2019

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Центральная Азия

В Афганистане втрое выросло число нападений на школы

Эксперты ЮНИСЕФ связывают рост количества нападений на школы в 2018 году с проведением выборов в парламент Афганистан. По оценке Детского фонда ООН, 3,7 миллиона детей в стране не посещают школу.

Школьники на окраине Джелалабада (фото из архива)

Школьники на окраине Джелалабада (фото из архива)

Количество атак на школы в Афганистане увеличилось в три раза. Такие данные приведены в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованном во вторник, 28 мая. Так, в 2018 году произошло 192 подобных эпизода, а годом ранее - 68, отмечает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Тем самым эксперты фонда впервые с 2015 года зафиксировали рост числа нападенийна детские образовательные учреждения. Одной из причин они называют использование школ в качестве избирательных участков при проведении парламентских выборов в Афганистане в 2018 году.

Контекст

Афганские избиратели продемонстрировали свою волю к демократии. Помехой на пути остаются некомпетентность властей страны и политика США по умиротворению талибов, считает Флориан Вайганд. (22.10.2018)

На фоне сообщений об успехах весеннего наступления "Талибана" все понятнее желание стран-соседей Афганистана наладить контакты с радикальным движением. Помогут ли они стабилизации региона? (13.06.2018)

По словам Форе, "бессмысленные атаки", убийства, ранения и похищения учителей, а также угрозы, с которыми сталкиваются  образовательные учреждения, "разрушают надежды и мечты целого поколения детей". По оценкам ЮНИСЕФ, в Афганистане 3,7 миллиона детей в возрасте от 7 до 17 лет не посещают школу.

600 тысяч детей страдают от голода

Несколькими днями ранее представитель Детского фонда ООН сообщил, что около 600 тысяч детей в возрасте до 5 лет в стране страдают от сильного недоедания. Он особо выделил подорванный иммунитет сильно недоедающих детей, а также их беззащитность перед болезнями, с которыми способны справиться здоровые дети.

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