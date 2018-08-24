В Архангельской области протестовали против свалки мусора из Подмосковья

В поселке Урдома Ленского района Архангельской области в воскресенье, 26 августа, прошла акция протеста против строительства мусорного полигона возле станции Шиес. Сообщение об этом активисты разместили сразув нескольких группах в социальной сети "В контакте".

В митинге приняли участие несколько сот человек. Они выказали решительное желание защитить экологию русского Севера. Участники акции потребовали запретить строительство полигона и "не допустить ввоза на территорию Архангельской области любых отходов из других регионов Российской Федерации".

Как сообщают местные СМИ, в начале августа на станции Шиес фактически без ведома районной администрации, правительства Архангельской области и надзорных органов началась подготовка стройплощадки под полигон хранения твердых коммунальных отходов из Москвы. Участок земли под эти цели московская мэрия арендовала у ОАО "Российские железные дороги".

Завалят мусором

По данным депутата Людмилы Марьиной, мусор на полигон будет доставляться по железной дороге. "Планируетсякруглосуточная приемка и выгрузка составов - от 55 до 90 вагонов, количество составов в сутки - от трех до пяти", - цитирует Марьину информационный портал "Эхо Севера".

Тема противостояния мусорным полигонам приобрела актуальность в России в последние полгода. Особенно это касается Подмосковья. Акция протеста проходят в Волоколамске, Рузе, Коломне, Щелканово и других районах. Как ранее сообщала DW, общий оборот мусорной отрасли Московской области оценивается в 100 млрд рублей.

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