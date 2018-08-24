 В Архангельской области протестовали против свалки мусора из Подмосковья | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В Архангельской области протестовали против свалки мусора из Подмосковья

Твердые бытовые отходы на полигон, строящийся в районе станции Шиес, планируется доставлять из Москвы по железной дороге. Планируется, что в день здесь будут разгружать до 450 вагонов с мусором.

Мусорный полигон в Подмосковье

Мусорный полигон в Подмосковье

В поселке Урдома Ленского района Архангельской области в воскресенье, 26 августа, прошла акция протеста против строительства мусорного полигона возле станции Шиес. Сообщение об этом активисты разместили сразув нескольких группах в социальной сети "В контакте".

Контекст

В СССР в магазин ходили с экологичной авоськой, а макулатуру собирали даже школьники. Но факты разрушают миф, что в советское время природу охраняли лучше, чем сегодня. (06.07.2018)

Общий оборот мусорной отрасли Московской области оценивается в 100 млрд рублей. Значительная доля доходов идет "мимо кассы". DW разбиралась, как это происходит. (08.06.2018)

В митинге приняли участие несколько сот человек. Они выказали решительное желание защитить экологию русского Севера. Участники акции потребовали запретить строительство полигона и "не допустить ввоза на территорию Архангельской области любых отходов из других регионов Российской Федерации".

Как сообщают местные СМИ, в начале августа на станции Шиес фактически без ведома районной администрации, правительства Архангельской области и надзорных органов  началась подготовка стройплощадки под полигон хранения твердых коммунальных отходов из Москвы. Участок земли под эти цели московская мэрия арендовала у ОАО "Российские железные дороги".

Завалят мусором

По данным депутата Людмилы Марьиной, мусор на полигон будет доставляться по железной дороге. "Планируетсякруглосуточная приемка и выгрузка составов - от 55 до 90 вагонов, количество составов в сутки - от трех до пяти", - цитирует Марьину информационный портал "Эхо Севера".

Тема противостояния мусорным полигонам приобрела актуальность в России в последние полгода. Особенно это касается Подмосковья. Акция протеста проходят в Волоколамске, Рузе, Коломне, Щелканово и других районах. Как ранее сообщала DW,  общий оборот мусорной отрасли Московской области оценивается в 100 млрд рублей. 

Смотрите также:

Смотреть видео 12:47
Now live
12:47 мин

Свалка в Волоколамске: местные жители против власти – DW Новости (02.04.2018)

  • Плакат с надписью: Волоколамск - город, в котором хочется жить

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Волоколамск против свалки

    Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

  • Въезд на полигон Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово"

    Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

  • Плакат, призывающий горожан выйти на пикет

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане готовы бороться за чистый воздух

    Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

  • Наклейки с призывом бороться за чистый воздух

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Борьба за чистый воздух всеми средствами

    Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

  • Машина МЧС на площади Волоколамска, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане считают мусоровозы вручную

    Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

  • Респиратор в машине жителя Волоколамска

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Респираторы и защитные маски

    Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

  • Russland Ökologie Müllversorgung (DW/E. Baryschewa)

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    "Горячая линия" в Волоколамске

    Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

  • Замеры воздуха на мусорном полигоне

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Замеры воздуха на мусорном полигоне

    После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

  • В кабинете начальника полигона Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится

    На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Группа активистов в социальной сети "В контакте"

Аудио- и видеофайлы по теме

Свалка в Волоколамске: местные жители против власти – DW Новости (02.04.2018)  

Свалка в Коломне: как активисты борются с мусорным "экспортом" из Москвы  

Мусорная проблема: как в Германии поступают с пластиком  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы  

Умер сенатор США Джон Маккейн  

Джон Маккейн - политик, служивший американскому народу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно