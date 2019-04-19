 В Архангельской области произошли столкновения между протестующими и силовиками | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2019

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Россия

В Архангельской области произошли столкновения между протестующими и силовиками

Охранники оцепили площадку, на которой строится мусорный полигон, и вытеснили протестующих. Позже сотрудников ЧОП поддержали полицейские и омоновцы.

Протесты в Архангельске против строительства мусорного полигона

Протесты в Архангельске против строительства мусорного полигона

В Архангельской области на станции Шиес произошли столкновения между активистами, протестующими против строительства мусорного полигона, и силовиками. По данным "Новой газеты", утром в понедельник, 27 мая, группа мужчин в форме сотрудников ЧОП оцепила строительную площадку и начала вытеснять активистов, чтобы обеспечить разгрузку привезенных стройматериалов. Позже к охранникам присоединились полиция и ОМОН.

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В результате два человека получили травмы, еще одному активисту стало плохо, ему вызвали "скорую помощь", пишет далее издание.

Протесты продолжаются с 2018 года

Жители Архангельской области с 2018 года протестуют против строительства возле железнодорожной станции Шиес мусорного полигона, на который планируется вывозить мусор из Москвы и других российских регионов.

В частности, 7 апреля жители Архангельска провели несанкционированные шествие и митинг против возведения полигона, а также призвали российского президента снять с должности губернатора региона Игоря Орлова. По данным местных СМИ, в акции участвовали от 3000 до 5000 человек. Более 20 участников акции получили штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Позднее суд признал "мусорные протесты" незаконными.

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    Автор: Елена Барышева


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