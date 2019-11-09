 В Архангельске прошла новая акция ″мусорного протеста″ | Новости из Германии о России | DW | 30.11.2019

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Россия

В Архангельске прошла новая акция "мусорного протеста"

Собравшиеся на акцию в Архангельске выступали против строительства мусорного полигона у станции Шиес и ракетных испытаний близ села Нёнокса.

Демонстрация в Архангельске против мусорного полигона в Шиесе

Демонстрация в Архангельске против мусорного полигона в Шиесе (фото из архива)

Массовый пикет против строительства возле железнодорожной станции Шиес в Архангельской области мусорного полигона и против ракетных испытаний у села Нёнокса под Северодвинском прошел в субботу, 30 ноября, в Архангельске. Как сообщило местное интернет-издание 29.ru, мероприятие на территории местного Лесозавода № 3 собрало более 100 человек. По словам организаторов, акция была согласована с городской администрацией.

"Нам надо разбираться со своим мусором. А потом с мусором во власти", - заявил председатель регионального отделения партии "Яблоко" Юрий Чесноков, выступающий за проведение референдума по поводу ввоза отходов.

"Не молчи - попадешь в палачи"

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Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями: "Не молчи - попадешь в палачи", "Поморье - не помойка", "Отстоим Шиес - спасем Россию". Протестующие даже исполнили совместно гимн России. Это уже не первый случай, когда активисты решаются на подобное выражение своих эмоций.

В конце ноября Соломбальский районный суд Архангельска даже назначил штраф в 2 тысячи рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой за гимн, прозвучавший на другом митинге против полигона. Суд тогда усмотрел в действиях Вешкурцевой состав административного правонарушения по статье о нарушении порядка официального использования госсимволов. Сама активистка с приговором не согласна, в суд она не явилась, дело рассматривали без нее.

Митинг в Сыктывкаре

В субботу, 9 ноября,  более пяти тысяч человек вышли на санкционированный митинг по Шиесу в столице Республики Коми - Сыктывкаре.

Протесты против строительства завода для переработки твердых бытовых отходов в районе станции Шиесначались в Архангельской области осенью 2018 года. В июле 2019 года президент РФ Путин дал поручение правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение протестующих жителей при решении этого вопроса.

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    Автор: Елена Барышева


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Мусорный полигон в Шиесе: чем недовольны тысячи экоактивистов в России?

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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