В Архангельске прошла новая акция "мусорного протеста"

Массовый пикет против строительства возле железнодорожной станции Шиес в Архангельской области мусорного полигона и против ракетных испытаний у села Нёнокса под Северодвинском прошел в субботу, 30 ноября, в Архангельске. Как сообщило местное интернет-издание 29.ru, мероприятие на территории местного Лесозавода № 3 собрало более 100 человек. По словам организаторов, акция была согласована с городской администрацией.

"Нам надо разбираться со своим мусором. А потом с мусором во власти", - заявил председатель регионального отделения партии "Яблоко" Юрий Чесноков, выступающий за проведение референдума по поводу ввоза отходов.

"Не молчи - попадешь в палачи"

Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями: "Не молчи - попадешь в палачи", "Поморье - не помойка", "Отстоим Шиес - спасем Россию". Протестующие даже исполнили совместно гимн России. Это уже не первый случай, когда активисты решаются на подобное выражение своих эмоций.

В конце ноября Соломбальский районный суд Архангельска даже назначил штраф в 2 тысячи рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой за гимн, прозвучавший на другом митинге против полигона. Суд тогда усмотрел в действиях Вешкурцевой состав административного правонарушения по статье о нарушении порядка официального использования госсимволов. Сама активистка с приговором не согласна, в суд она не явилась, дело рассматривали без нее.

Митинг в Сыктывкаре

В субботу, 9 ноября, более пяти тысяч человек вышли на санкционированный митинг по Шиесу в столице Республики Коми - Сыктывкаре.

Протесты против строительства завода для переработки твердых бытовых отходов в районе станции Шиесначались в Архангельской области осенью 2018 года. В июле 2019 года президент РФ Путин дал поручение правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение протестующих жителей при решении этого вопроса.

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