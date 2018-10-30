 В Архангельске произошел взрыв в здании УФСБ | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

В Архангельске произошел взрыв в здании УФСБ

Бомбу в здание УФСБ в Архангельске принес мужчина. Он погиб от взрыва. Ранения получили трое сотрудников спецслужбы.

Машина полиции

В Архангельске мужчина погиб от взрыва бомбы, которую он принес в здание местного УФСБ, сообщил в среду, 31 октября, Национальный антитеррористический комитет.  "По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении НАК.

Место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает "Интерфакс".

Ранее губернатор Поморья Игорь Орлов сообщил, что в здании УФСБ на входе "сработало неустановленное взрывное устройство". "Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается. Преступление произошло внутри здания", - сказал Орлов.

"Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется", - отметил губернатор.


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    Автор: Илья Коваль


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