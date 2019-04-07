 В Архангельске задержали участников ″мусорного″ протеста | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2019

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Россия

В Архангельске задержали участников "мусорного" протеста

Шесть участников бессрочного протеста против мусорного полигона у станции Шиес доставлены в управление МВД по Архангельску, сообщают правозащитники.

Мусорный полигон под Санкт-Петербургом

Бульдозер на мусорном полигоне под Санкт-Петербургом

Полицейские в понедельник, 8 апреля, задержали участников бессрочного протеста против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. По информации правозащитного портала "ОВД-Инфо", в управление МВД по Архангельску доставили шестерых человек.

В числе задержанных - одна из организаторов протестного митинга Елена Калинина, а также редактор местного издания "НД29". По словам Калининой, еще двух человек правоохранители отпустили из управления без составления протоколов. Задержанным вменяют в вину участие в несанкционированной акции, которая создала помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, сообщают правозащитники.

В свою очередь, один из лидеров протестной акции в Архангельске Дмитрий Секушин сообщил правозащитникам, что его задержали по дороге в Санкт-Петербург и везут обратно в Архангельск.

Протестующие требовали отставки губернатора Орлова

7 апреля жители Архангельска провели несанкционированные шествие и митинг против возведения полигона, на который планировалось вывозить мусор из Москвы и других российских регионов. По данным местных СМИ, в акции участвовали от 3 до 5 тысяч человек. В этот же день протесты состоялись еще в нескольких городах области, сообщил местный информационный портал 29.ru.

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Протестующие в Архангельске выступили с призывами к российскому президенту снять с должности губернатора региона Игоря Орлова. После завершения митинга часть участников отказалась расходиться, объявив бессрочный протест. По данным "ОВД-Инфо", организатор митинга Юрия Чеснокова был арестован на трое суток.

Многомесячные акции протеста против мусорного полигона

Жители Архангельской области в 2018 году несколько месяцев выступали против строительства объекта на станции Шиес. С 2013 года коммунальный мусор прекратили принимать 24 полигона из 39 подмосковных полигонов. Местные жители стали жаловаться на неприятный запах от ближайших свалок, перебои с вывозом мусора и выходить на акции протеста. К 2022 году в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода.

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    Автор: Елена Барышева


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Как в России проводится "мусорная реформа"

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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