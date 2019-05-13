В Армении судят двух экс-президентов: как и почему это происходит

25 февраля 2020 года перед судом в Армении предстали сразу два бывших президента страны. В одном из ереванских судов продолжилось рассмотрение дела второго президента Роберта Кочаряна, в другом - начался процесс над третьим президентом Сержем Саргсяном.

За что судят бывших президентов

Бывший глава государства Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Он был арестован летом 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде (фото из архива)

1 марта 2008 года несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении жестко разогнали протестующих. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения. На скамье подсудимых вместе с экс-президентом оказались бывшие министр обороны и начальник Генштаба, а также министр территориального управления.

Сержа Саргсяна, который сменил Роберта Кочаряна на посту главы государства, обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах из госбюджета. По версии следствия, в должности президента Армении Саргсян с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой официальных лиц чуть более 1 млн долларов США.

Согласно материалам дела, афера была связана с поставкой дизельного топлива армянским фермерам в рамках программы господдержки. Мерой пресечения в отношении Саргсяна была избрана подписка о невыезде. Вместе с экс-президентом по этому делу судят бывших министра сельского хозяйства, замминистра, начальника управления растениеводства министерства, а также одного из приближенных к Саргсяну бизнесменов, владельца компании, поставляющей топливо.

"Неподсудных в Армении нет"

К арестам и судам над бывшими министрами и генералами в стране уже привыкли. Но мало кто верил, что правосудие настигнет бывших глав государства. "То, что в один день перед судом предстали сразу два бывших президента одной страны - случай действительно уникальный", - сказал в беседе с DW член Палаты адвокатов Армении Давид Сандухчян.

Экс-президент Армении Серж Саргсян (фото из архива)

По его мнению, эти процессы над бывшими главами государства стали возможны после смены политического лидера страны под массовым давлением общественности весной 2018 года.

"Уголовное преследование первых лиц государства в системе, основанной на личной лояльности, круговой поруке и тотальной коррупции, а ими были политические режимы обоих президентов, было бы невозможно", - считает Сандухчян. По его мнению, "не так важно, что подсудимыми оказались сразу два президента, как то, что в Армении теперь всем стало ясно, что неподсудных людей больше нет, и это очень важно для формирования правосознания граждан".

По новым правилам игры

"Что же произошло в Армении, что следственные структуры смогли выдвинуть обвинения против двух экс-президентов, а дела отправлены в суд, тогда как этого не произошло ни в одной другой постсоветской стране?" - задается вопросом эксперт института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян. По его мнению, это стало возможным благодаря произошедшей в стране "бархатной революции".

Эскперт Рубен Меграбян

"К власти пришла новая, молодая команда, которая не только не в доле с бывшей вертикально-интегрированной системой коррупции, но и категорически и принципиально отвергает подобные правила игры, демонстрирует политическую волю к тому, чтобы именно правовым путем искоренить ее в стране, а воротил системы, знаковых персон, людей, лично совершивших преступные деяния, наказать", - уверен эксперт.

Поэтому, как подчеркивает Меграбян, 25 февраля становится тяжелым моральным ударом по противникам реформ, независимо от того, что может произойти в последующие дни: "Уже тот факт, что экс-президент может с обвинительным заключением предстать перед судом - сам по себе символичен". Меграбян считает, что это стало возможным благодаря назревшему политическому заказу со стороны общества: "Возврат к прошлому должен быть исключен, коррупция должна быть искоренена, преступление, если оно доказано в судебном порядке - повлечь за собой наказание, демократия же - надежно защищена".

Оппозиция обвиняет власти в произволе

Большинство людей поддерживают усилия новой власти в борьбе с коррупцией, однако сами обвиняемые, а также их сторонники считают эти судебные преследования политическими. Так, несмотря на плохую погоду, поддержать бывшего президента Саргсяна в суде пришли порядка двухсот его сторонников. Перед началом заседания Саргсян поблагодарил собравшихся за поддержку. Предъявленное ему обвинение экс-президент считает сфабрикованным.

По мнению оппозиции, в частности, бывшей партии власти - Республиканской и партии Дашнакцутюн, а также сторонников старых властей, судебные процессы над экс-президентами не что иное, как политическое преследование, они только ускоряют создание широкой антипашиняновской коалиции. Оппозиция считает, что Серж Саргсян "ничего неправильного не сделал". Кроме того, его сторонники указывают на то, что и прежняя, и действующая конституции страны гарантируют функциональную неприкосновенность президентов в тех случаях, когда они осуществляют полномочия, истекающие из должности.

Между тем в деле Кочаряна 25 февраля объявлен перерыв. На этот раз судья удалилась в совещательную комнату, чтобы рассмотреть еще одно ходатайство адвокатской группы бывшего президента о прекращении уголовного преследования. Адвокаты надеются на положительный исход. А суд по делу Саргсяна продолжится завтра, пока судья рассмотрит ходатайство его адвокатов о недоверии прокурору.

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