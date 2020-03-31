В Армении спорят об эффективности "мягкого карантина"

В стране уже 10 дней назад сняты карантинные ограничения, хотя режим ЧП остается в силе. Как оценивают действия властей специалисты?
В связи с распространением коронавируса режим чрезвычайного положения в Армении 14 мая продлен на 30 дней. Но режим ЧП не помешал еще 10 дней назад - 4 мая - снять в стране ограничения на экономическую деятельность и передвижение людей. В частности, были открыты многие магазины, кафе и рестораны, у которых есть возможность обслуживать посетителей на открытом воздухе, была отменена система пропусков, которые, кстати, можно было подписать собственноручно, и все граждане страны получили право на свободное перемещение. Заработали предприятия, возобновилось строительство.
При этом из соображений безопасности сохраняется запрет на работу общественного транспорта, включая метро. И поскольку мало кто из работодателей выделил транспорт для своих сотрудников, людям приходится пользоваться услугами такси или ходить на работу пешком.
Снятие ограничений позволило несколько оживить экономику Армении и улучшить социальную ситуацию. На фоне коллапса в туристической сфере и резкого сокращения трансфертов из-за рубежа это было особенно важно.
Неутешительная статистика пандемии
Но каждый день после снятия ограничений приносит неутешительные цифры. Ежедневно в стране коронавирусом заражаются более 100 человек. До 4 мая эта цифра колебалась у отметки в 50 случаев. За последние сутки в Армении зарегистрировано 142 инфицированных, а общее число заражений SARS-CoV-2 на 14 мая достигло 3860. Выздоровело 1572 человека (за последние сутки 72) и скончались 49 человек (за последние сутки 1).
Тревогу в связи с тем, что противоэпидемиологические нормы в стране не выполняются, выразил в четверг премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, люди не соблюдают социальную дистанцию, здороваются друг с другом за руку, общаются без масок. Пашинян считает, что нужно привыкать жить в условиях COVID-19, но соблюдать правила безопасности. "В противном случае, при сохранении нынешних темпов распространения заразы, власти снова пойдут на экономические и иные ограничения", - заявил Пашинян.
Бесконечно сидеть на карантине нельзя
По мнению эксперта Института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, в борьбе с эпидемией правительство опирается на оценку внутренней обстановки и опыта борьбы в других странах. "В стране предпринимаются режимно-ограничительные меры, и назвать карантин "мягким" было бы неправильно, поскольку он соответствует прежде всего реалиям сложившейся ситуации", - считает эксперт.
"С другой стороны, правительство избегало излишних запретительных мер, соблюдение которых было бы проблематичным с организационной точки зрения, - сказал Меграбян DW, - к тому же никакая мера не сработает, если не опирается на осознание гражданами ее необходимости".
Эксперт находит тревожной статистику последних дней: немаленькие абсолютные числа новых случаев заражения (в среднем от 100 до 150 в день), число инфицированных в ежедневном срезе примерно втрое превосходит число выздоровевших (в среднем 35-50 в день), растет число пациентов в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.
Хотя к настоящему времени удалось избежать "итальянского" сценария, тем не менее нужно понимать, что возможности системы здравоохранения лимитированы, считает Меграбян. По его словам, все понимают - "невозможно бесконечно сидеть дома, не работать, а только кушать, никакая страна такой нагрузки просто не выдержит". Предлагаемую правительством логику, что нужно адаптироваться и научиться с этим вирусом жить, работать и при этом не болеть, эксперт находит наиболее разумной.
Карантин в Армении организован плохо?
В свою очередь заведующий антивирусной исследовательской лабораторией Института молекулярной биологии Оваким Закарян уверен, что карантин в Армении просто плохо организован. Он считает, что государственные органы, которые должны обеспечить реализацию антиэпидемиологических мер, не работают надлежащим образом. "Не следует надеяться, что все люди будут следовать правилам карантина, потому что эти правила часто требуют, чтобы мы делали вещи, к которым не привыкли, такие как использование масок или соблюдение дистанции", - сказал Закарян DW . - "Нужны большие штрафы на нарушение правил".
Он также считает, что карантин был объявлен позже, чем следовало бы, хотя "многие эксперты говорили о необходимости карантина сразу после первого подтвержденного случая". "Если бы мы объявили карантин в начале марта, а не в середине, вполне вероятно, что темпы распространения инфекции были намного ниже", - говорит Закарян.
Чиновники в Армении упустили время
"У Армении в отличие от Китая, Италии и Испании было важное преимущество - эпидемия началась намного позже", - говорит ученый. - "К сожалению, высокопоставленные чиновники сначала подумали, что ничего опасного нет. И только после нескольких очагов инфекции, поняли, что ситуация опаснее, чем им представлялось".
Очевидно, что мы не можем вернуться к прошлой жизни быстро и сразу, говорит эксперт. "Социальная дистанция должна сохраняться, особенно в магазинах и на рабочих местах, новые санитарные правила необходимы для крупных и мелких работодателей, а городской транспорт должен быть организован иначе. Кроме того, мы должны надолго забыть о массовых мероприятиях", - считает Закарян. - "Но если мы будем полагаться только на самосознание и ответственность людей, у нас будут гораздо более серьезные проблемы, чем сейчас".
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