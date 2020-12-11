В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи

В Армении в пятницу, 23 апреля, начались акции, проводимые ежегодно в память о жертвах геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В столице страны Ереване состоялось шествие, в котором участвовали около 10 тысяч человек. Держа в руках факелы, свечи и флаги, они прошли от площади Свободы до холма Цицернакаберд к мемориалу жертв геноцида и возложили цветы к вечному огню В полночь национальный филармонический оркестр исполнит у мемориала "Реквием" Джузеппе Верди. Накануне дня поминовения власти страны призвали участников мемориальных акций по возможности соблюдать социальную дистанцию и быть в масках.
На следующий день, 24 апреля, во всех армянских храмах и церквах во всем мире в 106-й раз прозвучат колокола и будут отслужены литургии в память о жертвах геноцида, канонизированных Армянской церковью. В этот день тысячи паломников со всего света приезжают в Ереван, чтобы возложить цветы к вечному огню памяти. Все автомагистрали, ведущие к холму Цицернакаберд, будут перекрыты. Сюда люди идут пешком. Участие в мероприятиях памяти принимают делегации многих стран, в том числе Европы, Латинской Америки, США, России.
Приоритет Еревана - международное признание
Международное признание массового убийства армян геноцидом остается одним из важнейших приоритетов внешней политики Еревана. К настоящему времени с таким признанием выступили Германия, Уругвай, Франция, Сирия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург и ЕС. В 1995 году Госдума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине - в Западной Армении".
По сведениям американских СМИ и международных новостных агентств, президент США Джо Байден готовится 24 апреля признать массовое убийство армян в 1915-1922 годах геноцидом. Байден "принял решение и будет использовать слово "геноцид", выступая с заявлением в субботу", - отметил собеседник Reuters. В Белом доме и Госдепартаменте отказались давать комментарии на этот счет.
Турция, правопреемница Османской империи, по-прежнему отрицает свою ответственность и предупреждает, что признание геноцида может отрицательно сказаться на армяно-турецких отношениях. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны, и Анкара до сих пор держит свою границу с Арменией закрытой. Более того, между сторонами нет диалога ни на каком уровне.
Смотрите также:
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
Папа римский: "Первый геноцид в ХХ веке"
Папа римский Франциск использовал в этом году торжественную пасхальную мессу для того, чтобы сделать политическое заявление. Он назвал кровавую расправу над армянскими христианами в Османской империи "первым геноцидом ХХ века". Отвечая на резкую критику из Турции, папа римский заметил: "Молчать о том, что мы видели и слышали, мы не можем".
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
"Мы разделяем боль детей и внуков"
Турецкие власти по-прежнему категорически отрицают факт геноцида армян 100 лет назад. Однако не так давно Анкара сделала шаг навстречу потомкам жертв. Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу выразил сочувствие такими словами: "Мы разделяем боль детей и внуков армян, погибших во время депортаций 1915 года". Слово "геноцид" не прозвучало.
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
"Преступление против человечности"
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Турции и Армении свои посреднические услуги. О событиях столетней давности он говорил как о "зверствах" и "преступлениях против человечности". Турция и Армения, по его словам, должны продолжить диалог с ясной целью - предотвратить в будущем такие "трагические события".
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
Германия: не мешать примирению
Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с теми, кто называет убийства армян "геноцидом". А вот ее коллега по коалиции, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был осторожнее, слово "геноцид" он использовать не стал. Хотя позиция у них согласованная: не мешать примирению Турции и Армении. В октябре 2014 года Штайнмайер был с визитом в Ереване, на фото - с коллегой Эдвардом Налбандяном.
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
"Речь идет не о перекладывании вины"
Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
Армения на "Евровидении" споет: "Не отрицай"
"Евровидение" - шоу вообще-то не политическое. Но в этом году Армения отправит на конкурс группу, в тексте песни которой вполне чувствуется подтекст. "Don't deny" ("Не отрицай") - так звучит основное послание песни "Face the Shadow". В общем, балладу армянской группы Genealogy, в которую входят 6 музыкантов, будут судить не только с музыкальной точки зрения.
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
Признание геноцида откроет дверь в ЕС?
"Если бы Турция не так упрямо вела себя в вопросе признания геноцида армян, она могла бы ускорить вопрос вступления в Евросоюз", - считает Даниэль Демир, глава общества арамейцев (айсоров) в Германии. Но и Германия слишком долго, по его мнению, медлит с признанием того, что тогда произошел геноцид. По словам Демира, "жертвам должно казаться, что в управлении Германией участвует Эрдоган".
-
Что говорят о геноциде армян сто лет спустя
Визит Путина вызвал интерес
Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.
Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев