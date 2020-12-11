В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи

В Армении в пятницу, 23 апреля, начались акции, проводимые ежегодно в память о жертвах геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В столице страны Ереване состоялось шествие, в котором участвовали около 10 тысяч человек. Держа в руках факелы, свечи и флаги, они прошли от площади Свободы до холма Цицернакаберд к мемориалу жертв геноцида и возложили цветы к вечному огню В полночь национальный филармонический оркестр исполнит у мемориала "Реквием" Джузеппе Верди. Накануне дня поминовения власти страны призвали участников мемориальных акций по возможности соблюдать социальную дистанцию и быть в масках.



На следующий день, 24 апреля, во всех армянских храмах и церквах во всем мире в 106-й раз прозвучат колокола и будут отслужены литургии в память о жертвах геноцида, канонизированных Армянской церковью. В этот день тысячи паломников со всего света приезжают в Ереван, чтобы возложить цветы к вечному огню памяти. Все автомагистрали, ведущие к холму Цицернакаберд, будут перекрыты. Сюда люди идут пешком. Участие в мероприятиях памяти принимают делегации многих стран, в том числе Европы, Латинской Америки, США, России.

Приоритет Еревана - международное признание



Международное признание массового убийства армян геноцидом остается одним из важнейших приоритетов внешней политики Еревана. К настоящему времени с таким признанием выступили Германия, Уругвай, Франция, Сирия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург и ЕС. В 1995 году Госдума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине - в Западной Армении".

По сведениям американских СМИ и международных новостных агентств, президент США Джо Байден готовится 24 апреля признать массовое убийство армян в 1915-1922 годах геноцидом. Байден "принял решение и будет использовать слово "геноцид", выступая с заявлением в субботу", - отметил собеседник Reuters. В Белом доме и Госдепартаменте отказались давать комментарии на этот счет.



Турция, правопреемница Османской империи, по-прежнему отрицает свою ответственность и предупреждает, что признание геноцида может отрицательно сказаться на армяно-турецких отношениях. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны, и Анкара до сих пор держит свою границу с Арменией закрытой. Более того, между сторонами нет диалога ни на каком уровне.

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