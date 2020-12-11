 В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи

В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.

Участники факельного шествия памяти жертв геноцида армян в Османской империи, 23 апреля 2021 года

Участники факельного шествия в Ереване

В Армении в пятницу, 23 апреля, начались акции, проводимые ежегодно в память о жертвах геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В столице страны Ереване состоялось шествие, в котором участвовали около 10 тысяч человек. Держа в руках факелы, свечи и флаги, они прошли от площади Свободы до холма Цицернакаберд к мемориалу жертв геноцида и возложили цветы к вечному огню  В полночь национальный филармонический оркестр исполнит у мемориала "Реквием" Джузеппе Верди. Накануне дня поминовения власти страны призвали участников мемориальных акций по возможности соблюдать социальную дистанцию и быть в масках.

На следующий день, 24 апреля, во всех армянских храмах и церквах во всем мире в 106-й раз прозвучат колокола и будут отслужены литургии в память о жертвах геноцида, канонизированных Армянской церковью. В этот день тысячи паломников со всего света приезжают в Ереван, чтобы возложить цветы к вечному огню памяти. Все автомагистрали, ведущие к холму Цицернакаберд, будут перекрыты. Сюда люди идут пешком. Участие в мероприятиях памяти принимают делегации многих стран, в том числе Европы, Латинской Америки, США, России.

Приоритет Еревана - международное признание

Международное признание массового убийства армян геноцидом остается одним из важнейших приоритетов внешней политики Еревана. К настоящему времени с таким признанием выступили Германия, Уругвай, Франция, Сирия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург и ЕС. В 1995 году Госдума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине - в Западной Армении".

По сведениям американских СМИ и международных новостных агентств, президент США Джо Байден готовится 24 апреля признать массовое убийство армян в 1915-1922 годах геноцидом. Байден "принял решение и будет использовать слово "геноцид", выступая с заявлением в субботу", - отметил собеседник Reuters. В Белом доме и Госдепартаменте отказались давать комментарии на этот счет.

Турция, правопреемница Османской империи, по-прежнему отрицает свою ответственность и предупреждает, что признание геноцида может отрицательно сказаться на армяно-турецких отношениях. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны, и Анкара до сих пор держит свою границу с Арменией закрытой. Более того, между сторонами нет диалога ни на каком уровне.

Смотрите также

  • Papst hält Messe zum 100. Jahrestag des Massenmords an Armeniern

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Папа римский: "Первый геноцид в ХХ веке"

    Папа римский Франциск использовал в этом году торжественную пасхальную мессу для того, чтобы сделать политическое заявление. Он назвал кровавую расправу над армянскими христианами в Османской империи "первым геноцидом ХХ века". Отвечая на резкую критику из Турции, папа римский заметил: "Молчать о том, что мы видели и слышали, мы не можем".

  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Мы разделяем боль детей и внуков"

    Турецкие власти по-прежнему категорически отрицают факт геноцида армян 100 лет назад. Однако не так давно Анкара сделала шаг навстречу потомкам жертв. Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу выразил сочувствие такими словами: "Мы разделяем боль детей и внуков армян, погибших во время депортаций 1915 года". Слово "геноцид" не прозвучало.

  • Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Преступление против человечности"

    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Турции и Армении свои посреднические услуги. О событиях столетней давности он говорил как о "зверствах" и "преступлениях против человечности". Турция и Армения, по его словам, должны продолжить диалог с ясной целью - предотвратить в будущем такие "трагические события".

  • Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Германия: не мешать примирению

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с теми, кто называет убийства армян "геноцидом". А вот ее коллега по коалиции, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер был осторожнее, слово "геноцид" он использовать не стал. Хотя позиция у них согласованная: не мешать примирению Турции и Армении. В октябре 2014 года Штайнмайер был с визитом в Ереване, на фото - с коллегой Эдвардом Налбандяном.

  • На заседании Европарламента

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    "Речь идет не о перекладывании вины"

    Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".

  • Армянская группа Genealogy

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Армения на "Евровидении" споет: "Не отрицай"

    "Евровидение" - шоу вообще-то не политическое. Но в этом году Армения отправит на конкурс группу, в тексте песни которой вполне чувствуется подтекст. "Don't deny" ("Не отрицай") - так звучит основное послание песни "Face the Shadow". В общем, балладу армянской группы Genealogy, в которую входят 6 музыкантов, будут судить не только с музыкальной точки зрения.

  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Признание геноцида откроет дверь в ЕС?

    "Если бы Турция не так упрямо вела себя в вопросе признания геноцида армян, она могла бы ускорить вопрос вступления в Евросоюз", - считает Даниэль Демир, глава общества арамейцев (айсоров) в Германии. Но и Германия слишком долго, по его мнению, медлит с признанием того, что тогда произошел геноцид. По словам Демира, "жертвам должно казаться, что в управлении Германией участвует Эрдоган".

  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

    Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.

    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:33

Геноцид армян признан бундестагом - удар по отношениям с Турцией? (02.06.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин готов назвать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом (21.04.2015)  

Расправа в Сребренице: воспоминания свидетелей геноцида (10.07.2020)  

Также по теме

Armenien | Proteste in Eriwan

"Марш достоинства" против Пашиняна прошел в Ереване 11.12.2020

В пятницу в Ереване прошел "Марш достоинства", организованный оппозицией. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Armenien Proteste gegen Premierminister Nikol Pashinyan

В Ереване поминают погибших и требуют отставки премьер-министра 19.12.2020

Антиправительственный митинг в столице Армении собрал более двенадцати тысяч человек. Лидер оппозиции объявил об общенациональной забастовке со вторника.

Berg-Karabach Stepanakert | Kämpfe

Как немецкие правые популисты завоевывают симпатии армян 21.10.2020

Визит политиков из "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Нагорный Карабах привел к ноте протеста МИД Азербайджана и призыву Центрального совета армян не использовать конфликт во внутриполитических целях.

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW