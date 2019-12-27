 В Армении весной пройдет референдум о Конституционном суде | Новости из Германии о Европе | DW | 06.02.2020

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Европа

В Армении весной пройдет референдум о Конституционном суде

Парламент в Ереване проголосовал за вынесение проекта конституционных изменений на общенародное голосование.

Парламент Армении

Парламент Армении

В Армении пройдет референдум по законопроекту о Конституционном суде (КС), предполагающему смещение с должности председателя этого суда Грайра Товмасяна. За то, чтобы вынести этот документ на общенародное голосование, высказался в четверг, 6 февраля, национальный парламент в Ереване.

В поддержку этого решения выступила только фракция "Мой шаг", сформированная на основе партии "Гражданский договор" премьер-министра страны Никола Пашиняна, у которой в парламенте - большинство мест, против были оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". По словам главы фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, референдум может пройти в конце марта - начале апреля. "Это зависит от того, когда президент Армении подпишет решение", - сообщила она журналистам.

Ранее в тот же день Никол Пашинян призвал депутатов проголосовать за проведение референдума, в результате которого будет сформирован независимый Конституционный суд.

Поправки предполагают отставку главы КС

Проект конституционных изменений предполагает внесение поправок в статью 213 Конституции Армении, в соответствии с которыми будут отправлены в отставку судьи и председатель Конституционного суда, назначенные до конституционного референдума 2015 года. Ситуация вокруг КС  является "серьезным вызовом демократии и суверенитету Армении", указывается в обосновании законопроекта.

Контекст

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Между тем оппозиция и ряд юристов критикуют принятие подобных поправок, поскольку они направлены лишь на смещение с должности действующего председателя Конституционного суда Товмасяна.

Глава КС Армении и дело экс-президента Кочаряна

Правящая партия Армении во главе с премьер-министром Пашиняном добивается отставки главы КС, заявляя о нарушениях в рассмотрении дела экс-президента страны Роберта Кочаряна. В начале октября парламент принял решение лишить Товмасяна полномочий, направив соответствующее письмо в КС, однако судьи отказались принять в обращение эту инициативу.

В сентябре КС признал несоответствующим конституции решение суда об аресте и содержании под стражей экс-президента Кочаряна. В ноябре суд общей юрисдикции решению КС не подчинился и оставил Кочаряна под арестом.

Роберт Кочарян был арестован в июле 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении жестко разогнали протестующих. В ходе беспорядков погибли 10 человек, пострадали более 250.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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