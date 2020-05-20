В апреле в России снизились зарплаты и траты по кредиткам

По данным РБК, траты россиян по кредитным картам снизились до минимального уровня за последние 5 лет. Уровень утилизации (доля используемого лимита) кредиток в апреле снизился до 47,4 процента, в марте показатель составлял 53,1 процента. Это наиболее сильное снижение за последние пять лет, а показатель утилизации упал до уровня начала 2015 года, пишет издание в среду, 20 мая, со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение уровня утилизации и оборотов по кредитным картам

Снижение уровня утилизации кредитных карт подтверждают также в банке "Открытие" и Райффайзенбанке. В свою очередь в ВТБ сообщили, что не наблюдают существенного спада утилизации кредиток, указывает РБК. При этом эксперты указывают, что сокращение утилизации не является типичной реакцией потребителя на кризис, и связывают ее с карантинными мерами.

"В условиях карантина большинство клиентов резко сократили уровень своих повседневных расходов, но продолжали получать заработную плату. В результате у них образовалась свободная ликвидность, что позволило направить свободные денежные потоки на снижение утилизированных кредитных лимитов", - отметил аналитик Moody's Семен Исаков.

Кроме того, в российских банках отметили сокращение оборотов по кредитным картам в апреле. В ВТБ этот показатель упал на 40 процентов в сравнении с предыдущими месяцами, в "Открытии" - также на двузначный показатель, пишет РБК. В ОТП-банке отмечают снижение оборотов по кредиткам в категории "рестораны" и рост оборотов по сервисам доставки.

Банки сообщают о снижении зарплат клиентов

Между тем восемь из 30 крупнейших российских банков выявили сокращение зарплат своих клиентов в апреле на 3-10 процентов. О снижении выплат заявили Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф Банк", Росбанк, МКБ, банк "Санкт-Петербург", Юникредитбанк и Ситибанк, пишет Forbes.ru.

Сбербанк выявил снижение фонда оплаты труда среди клиентов из микробизнеса на 12 процентов, из малого бизнеса - на 5 процентов и на несколько процентов - среди сотрудников крупных компаний, заявил глава банка Герман Греф. Данные сервиса Sberindex свидетельствуют об общем снижении фонда оплаты труда (ФОТ) в апреле по сравнению с февралем на 3,8 процента. ВТБ и "Тинькофф Банк" отметили снижение зарплат клиентам примерно на 3 процента по сравнению с мартом, в Росбанке начисления по зарплате снизились на 10 процентов.

Реальная картина будет выявлена в мае-июне

При этом реальные показатели снижения зарплат в апреле сгладились за счет различных выплат, отмечают банки и опрошенные Forbes.ru эксперты. Апрель является традиционным месяцев выплаты премий, кроме того, в этом месяце дополнительные выплаты получили бюджетники, составляющие значительную часть клиентов зарплатных проектов в ВТБ, Ситибанке и МКБ, указывается далее. Кроме того, основной удар, возможно, пришелся на "серые" зарплаты, данными о которых банки не располагают, предположила главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

В мае и июне массовой выплаты бонусов и премий не ожидается, поэтому снижение ФОТ на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса может быть гораздо более сильным - на 40 процентов для крупных и средних компаний и на 50-60 процентов для малого и микробизнеса, считает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.

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