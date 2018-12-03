В Андалусии ультраправые впервые после смерти Франко попали в парламент

Ультраправая партия Vox по результатам региональных выборов, прошедших в воскресенье, 2 декабря, впервые вошла в региональный парламент Андалусии. Таким образом в Испании впервые после смерти диктатора Франко в 1975 году ультраправые получили представительство в региональном парламенте. Vox получает в нем 12 из 109 мест. Опросы предсказывали ультраправым только 5 мест в парламенте.
Глава партии Сантьяго Абаскаль назвал произошедшее "триумфом". Лидер французских правопопулистов Марин Ле Пен поздравила в своем Twitter "друзей из Vox". Партия Vox была основана в 2013 году, она выступает против нелегальной миграции и независимости Каталонии.
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра страны Педро Санчеса получит в новом региональном парламенте Андалусии всего 33 места, а не 47, как в прошлом. Даже вместе с другими левыми партиями ИСРП не сможет сформировать правящую коалицию.
Между тем правительство Испании, представленное ИСРП, не оставляет попытки перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко. После смерти он покоится в базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов, расположенной в Долине павших, в 52 километрах от Мадрида. По мнению правительства нынешнее захоронение "служит восхвалению диктатуры" и "наносит вред демократии".
Между тем решение властей вызвало негативную реакцию части испанского общества, которая увидела в нем попытку переписать историю и добиться морального реванша за проигранную в свое время гражданскую войну.
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Пляж
Фешенебельный морской курорт с застройкой в стиле Belle Époque на берегу Бискайского залива привлекал европейскую аристократию на протяжении столетий. При Наполеоне III здесь гостил французский императорский двор. Монархи Испании сделали Сан-Себастьян своей летней резиденцией. Сегодня на знаменитом городском пляже Ла-Конча и на острове Санта-Клара отдыхают туристы со всего мира.
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Набережная
Между морем и городом в бухте Ла-Конча на шесть километров протянулась пешеходная прогулочная зона. Начинается она у серферского пляжа Ла-Сурриола и ведет мимо горы Ургуль, на вершине которой стоит статуя Христа, до горы Игельдо. Набережную украшают многочисленные скульптуры, например, монументальный артефакт "Пустая Конструкция" (фото) испанского скульптора Хорхе Отейса.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Старый город
Город, поделенный на квадраты как шахматная доска, после пожара 1813 года отстроили практически заново. Конечно, есть в Парте-Вьеха узкие улочки и колоритные дома, но знаменит Сан-Себастьян не столько архитектурой, сколько тапас-барами, где под холодное баскское пиво подают на маленьких тарелочках деликатесные закуски.
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Деликатесы
Сан-Себастьян является родиной пинчос (исп. pincho, баск. pintxo). Так называют бутерброд, представляющий собой ломтик белого хлеба с различными закусками на нем. Название происходит от испанского "шпажка", поскольку закуску часто прикрепляют к хлебу с помощью деревянной шпажки. Традиционно для верхнего слоя используются морепродукты, но возможны, впрочем, любые комбинации.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Традиции
В центре Старого города находится барочная площадь Конституции, где по традиции проводятся торжества и празднества. Площадь была заложена в 1723 году и тоже была разрушена во время пожара 1813 года. На фасадах отстроенных заново домов воспроизведена оригинальная нумерация балконов. С них, как из оперных лож, наблюдали за празднествами, например, за боями быков, знатные вельможи.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Народные гуляния
Коррида в Сан-Себастьяне запрещена с 2012 года. В напоминание об этом кровавом зрелище чучела быков появляются на фольклорных праздниках, например, в августе во время так называемой "Большой Недели" ("Semana Grande"), посвященной Святой деве Марии. Программа фестиваля включает в себя концерты, спортивные состязания и гигантский фейерверк.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Знаменитый скульптор
У подножия горы Ургуль возвышается массивная абстрактная композиция "Гребень ветров" - работа баскского скульптора Эдуардо Чильиды (1924-2002). Его железные артефакты украшают парки и музеи во множестве стран мира. Своему любимому родному городу он подарил целый ряд своих скульптур. В окрестностях Сан-Себастьяна находится посвященный ему парк-музей, где можно увидеть около 40 работ Чильиды.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Рай для серферов
Серферы со всего мира приезжают в Сан-Себастьян укрощать волны на знаменитом пляже Ла-Сурриола, расположенном в удалении от центра и гостеприимно открытом океаническим ветрам. Сезон на серф-споте продолжается с весны по осень. Новички тоже могут попробовать здесь свои силы - инструктаж предлагают серф-школы, а доски можно тут же взять напрокат.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Сцена для джаза
Одно из главных традиционных культурных событий в Сан-Себастьяне – проходящий с 1966 года международный джазовый фестиваль. В рамках "Jazzaldia" в свое время выступали такие легендарные исполнители, как Элла Фицджеральд, Майлс Дейвис, Дайана Кролл, Кит Джарретт. В 2016 году фестиваль проводится с 20 по 25 июля. Некоторые концерты состоятся под открытым небом на пляже, и вход на них бесплатный.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
Кино у моря
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, проводящийся с 1953 года по традиции в сентябре, стоит в ряду самых престижных кинофорумов мира и является одним из важнейших культурных событий Испании. В 1970-е годы здесь впервые были награждены режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Терренс Малик. На этом фестивале советские фильмы побеждали трижды.
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Сан-Себастьян: город для гурманов
С видом на город
Наилучший вид на изогнутую полумесяцем бухту Ла-Конча и остров Санта-Клару открывается с горы Игельдо. Специально по случаю культурного года в Сан-Себастьяне по Стране Басков для туристов проложен новый пешеходный маршрут из 32 этапов. Вдоль этого пути путешественников ожидают на привалах инсталляции и перформансы.
Автор: Илле Симон, Симин Явабре, Элла Володина