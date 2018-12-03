 В Андалусии ультраправые впервые после смерти Франко попали в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2018

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Европа

В Андалусии ультраправые впервые после смерти Франко попали в парламент

Ультраправая партия Vox набрала 12 мест в парламенте Андалусии и таким образом впервые за 40 лет вошла в региональный парламент. Ее уже поздравила Марин Ле Пен.

Глава партии Vox Сантьяго Абаскаль

Ультраправая партия Vox по результатам региональных выборов, прошедших в воскресенье, 2 декабря, впервые вошла в региональный парламент Андалусии. Таким образом в Испании впервые после смерти диктатора Франко в 1975 году ультраправые получили представительство в региональном парламенте. Vox получает в нем 12 из 109 мест. Опросы предсказывали ультраправым только 5 мест в парламенте.

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Глава партии Сантьяго Абаскаль назвал произошедшее "триумфом". Лидер французских правопопулистов Марин Ле Пен поздравила в своем Twitter "друзей из Vox". Партия Vox была основана в 2013 году, она выступает против нелегальной миграции и независимости Каталонии.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра страны Педро Санчеса получит в новом региональном парламенте Андалусии всего 33 места, а не 47, как в прошлом. Даже вместе с другими левыми партиями ИСРП не сможет сформировать правящую коалицию.

Между тем правительство Испании, представленное ИСРП, не оставляет попытки перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко. После смерти он покоится в базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов, расположенной в Долине павших, в 52 километрах от Мадрида. По мнению правительства нынешнее захоронение "служит восхвалению диктатуры" и "наносит вред демократии".

Между тем решение властей вызвало негативную реакцию части испанского общества, которая увидела в нем попытку переписать историю и добиться морального реванша за проигранную в свое время гражданскую войну.

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    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Старый город

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  • Сан-Себастьян

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    Деликатесы

    Сан-Себастьян является родиной пинчос (исп. pincho, баск. pintxo). Так называют бутерброд, представляющий собой ломтик белого хлеба с различными закусками на нем. Название происходит от испанского "шпажка", поскольку закуску часто прикрепляют к хлебу с помощью деревянной шпажки. Традиционно для верхнего слоя используются морепродукты, но возможны, впрочем, любые комбинации.

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  • Сан-Себастьян

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  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Знаменитый скульптор

    У подножия горы Ургуль возвышается массивная абстрактная композиция "Гребень ветров" - работа баскского скульптора Эдуардо Чильиды (1924-2002). Его железные артефакты украшают парки и музеи во множестве стран мира. Своему любимому родному городу он подарил целый ряд своих скульптур. В окрестностях Сан-Себастьяна находится посвященный ему парк-музей, где можно увидеть около 40 работ Чильиды.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

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  • Сан-Себастьян

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    Сцена для джаза

    Одно из главных традиционных культурных событий в Сан-Себастьяне – проходящий с 1966 года международный джазовый фестиваль. В рамках "Jazzaldia" в свое время выступали такие легендарные исполнители, как Элла Фицджеральд, Майлс Дейвис, Дайана Кролл, Кит Джарретт. В 2016 году фестиваль проводится с 20 по 25 июля. Некоторые концерты состоятся под открытым небом на пляже, и вход на них бесплатный.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Кино у моря

    Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, проводящийся с 1953 года по традиции в сентябре, стоит в ряду самых престижных кинофорумов мира и является одним из важнейших культурных событий Испании. В 1970-е годы здесь впервые были награждены режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Терренс Малик. На этом фестивале советские фильмы побеждали трижды.

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    Сан-Себастьян: город для гурманов

    С видом на город

    Наилучший вид на изогнутую полумесяцем бухту Ла-Конча и остров Санта-Клару открывается с горы Игельдо. Специально по случаю культурного года в Сан-Себастьяне по Стране Басков для туристов проложен новый пешеходный маршрут из 32 этапов. Вдоль этого пути путешественников ожидают на привалах инсталляции и перформансы.

    Автор: Илле Симон, Симин Явабре, Элла Володина


Контекст

Сан-Себастьян: город для гурманов

Серфингистов, любителей вкусно поесть и ценителей прекрасного ждет незабываемый год на испанском побережье Атлантики. Сен-Себастьян, как и польский Вроцлав, принял эстафету культурной столицы Европы. (04.02.2016)  

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