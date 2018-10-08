 В Амурской области автомобильный мост обрушился на Транссиб | Новости из Германии о России | DW | 09.10.2018

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Россия

В Амурской области автомобильный мост обрушился на Транссиб

В городе Свободном Амурской области на железную дорогу рухнул мост, по которому ехал грузовик. "Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии", - заявил глава Приамурья.

Обрушившийся мост

Обрушившийся мост

В городе Свободном Амурской области во вторник, 9 октября, рухнул автомобильный мост. Два пролета виадука на улице Михайло-Чесноковской обрушились на пути Забайкальской железной дороги, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Амурской области. В связи с происшествием веден режим чрезвычайной ситуации.

В момент обрушения по мосту проезжал загруженный грузовой автомобиль, а из-под моста только что выехал последний вагон грузового поезда. Водитель грузовика доставлен в больницу, у него диагностированы перелом голени и раздробление стопы, больше никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные, спасатели, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи. Развернут оперативный штаб, из Благовещенска в Свободный выехала оперативная группа областного ГУ МЧС России во главе с начальником Матвеем Гибадулиным.

"Альтернативная дорога в ужасном состоянии"

Контекст

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Недостроенный пешеходный мост рядом с университетом в Майами обрушился. Под его обломками оказались восемь автомобилей. Не менее четырех человек погибли, еще девять ранены. (16.03.2018)

Прибывший на место происшествия губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что обрушившийся мост "был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой", где проживают около 10 тысяч человек и находится городская больница, сообщается на сайте областного правительства. "Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле", - продолжил Орлов.

Следователи проводят проверку, в центре их внимания - возможное превышение допустимого веса груза автомобиля, который находился на мосту, а также выяснение степени вины подрядной организации-владельца грузовика.  

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Ссылки в интернете

ГУ МЧС РФ в Приамурье: В городе Свободном Амурской области произошло обрушение виадука на железнодорожные пути

Сайт правительства Амурской области: обрушение моста в Свободном

Аудио- и видеофайлы по теме

Не женское дело: почему женщине в РФ нельзя быть водителем грузовика  

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