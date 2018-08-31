 В Амстердаме на вокзале ранены два человека | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2018

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Европа

В Амстердаме на вокзале ранены два человека

Подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, прежде чем сам был подстрелен и ранен полицейскими. Инцидент не привел к полному закрытию вокзала.

Перед зданием вокзала в Амстердаме

Перед зданием вокзала в Амстердаме

На центральном вокзале Амстердама утром в пятницу, 31 августа, мужчина ранил ножом двух человек. Полиция открыла огонь по подозреваемому и ранила его, сообщили правоохранительные органы.

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В первоначальном сообщении полиции говорилось, что в результате инцидента был эвакуирован весь вокзал, железнодорожное движение было прекращено. Однако вскоре после этого правоохранители скорректировала информацию, сообщив, что о полной эвакуации речи не идет, для пассажиров закрыты лишь две платформы. Движение трамваев перед вокзалом было остановлено.

Нападавший и обе его жертвы госпитализированы. Мотивы подозреваемого неизвестны. Центральным вокзалом в центре столицы Нидерландов ежедневно пользуются около 250 тысяч человек.

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