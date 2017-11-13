 В Амстердаме задержаны двое по делу о терактах в Париже в 2015 году | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2019

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Европа

В Амстердаме задержаны двое по делу о терактах в Париже в 2015 году

Задержанные мужчины, возможно, передали оружие исполнителям терактов, в результате которых погибли 130 человек. Один из подозреваемых временно освобожден из-под стражи по состоянию здоровья.

Руки в наручниках

Полиция Нидерландов задержала в Амстердаме двух мужчин по делу о терактах в Париже в 2015 году, в результате которых погибли в общей сложности 130 человек. Подозреваемые, возможно, передали оружие исполнителям терактов в концертном зале "Батаклан",  нескольких барах и ресторанах в окрестностях Парижа и у стадиона Stade de France, сообщила прокуратура в Амстердаме в пятницу, 15 марта.

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Мужчины в возрасте 29 и 31 года были задержаны еще 12 марта, отмечается в сообщении. Полиция провела обыски в их квартирах и конфисковала компьютеры, документы и мобильные телефоны. 

В ходе терактов в Париже использовалось и автоматическое оружие. Некоторые из предполагаемых исполнителей в октябре 2015 года ездили в Нидерланды, чтобы забрать это оружие, отметили в прокуратуре. Полиция вышла на след предполагаемых пособников терактов в ходе расследования, проводившегося международной бригадой нидерландских, бельгийских и французских следователей.

29-летний подозреваемый в настоящее время находится в следственном изоляторе в Роттердаме. Другой задержанный, однако, 15 марта был временно освобожден из-под стражи по состоянию здоровья. 

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    Автор: Михаил Бушуев


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