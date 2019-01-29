 В американский Конгресс внесен ″акт Родченкова″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.01.2019

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Мир

В американский Конгресс внесен "акт Родченкова"

Власти США собираются строго наказывать допинговые нарушения во всех соревнованиях, где затрагиваются американские интересы. В этом смысл внесенного в Конгресс США "акта Родченкова".

Пробирка с образцом крови

Республиканцы и демократы внесли во вторник, 29 января, в обе палаты Конгресса США законопроект, получивший название "акт Родченкова" в честь информатора Всемирного допингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы.

Контекст

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе сентябрьское решение вернуть РУСАДА статус соответствия. Это произошло несмотря на то, что россияне вовремя не предоставили доступ к их базам данных. (22.01.2019)

"Мы знаем из собственного опыта, что недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение. Реакция WADA и Международного олимпийского комитета безнадежно отстает от необходимых мер", - заявил сенатор Шелдон Уайтхаус. "Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - добавил он. В качестве санкций предлагаются штрафы в размере до 1 миллиона долларов, а также тюремное заключение сроком до десяти лет.

WADA проявило мягкость

WADA 22 января оставило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия своему кодексу. Таким образом WADA подтвердило свое принятое в сентябре 2018 года решение  вернуть РУСАДА статус соответствия, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия даже несмотря на то, что российская сторона не предоставила в срок -  до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) раскритиковала этот шаг. "WADA приняло решение нарушить график выполнения проверки РУСАДА, что позволило отвлечь внимание от истинных преступников (обширная государственная допинговая программа) и истинных жертв (чистый спорт и атлеты, которых затронули российские махинации)", - говорится в сообщении NADO от 24 января.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Автор: Илья Коваль


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