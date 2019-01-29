В американский Конгресс внесен "акт Родченкова"

Республиканцы и демократы внесли во вторник, 29 января, в обе палаты Конгресса США законопроект, получивший название "акт Родченкова" в честь информатора Всемирного допингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы.

"Мы знаем из собственного опыта, что недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение. Реакция WADA и Международного олимпийского комитета безнадежно отстает от необходимых мер", - заявил сенатор Шелдон Уайтхаус. "Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - добавил он. В качестве санкций предлагаются штрафы в размере до 1 миллиона долларов, а также тюремное заключение сроком до десяти лет.

WADA проявило мягкость

WADA 22 января оставило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия своему кодексу. Таким образом WADA подтвердило свое принятое в сентябре 2018 года решение вернуть РУСАДА статус соответствия, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия даже несмотря на то, что российская сторона не предоставила в срок - до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) раскритиковала этот шаг. "WADA приняло решение нарушить график выполнения проверки РУСАДА, что позволило отвлечь внимание от истинных преступников (обширная государственная допинговая программа) и истинных жертв (чистый спорт и атлеты, которых затронули российские махинации)", - говорится в сообщении NADO от 24 января.

Смотрите также:

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? "Грязная" победа в Сочи? 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Механизм обмана Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Имена "героев": лыжник, … Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? …скелетонист, …. Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? …и два ветерана-бобслеиста В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Хоккеистки - без медалей, но под допингом? Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? И снова лыжники Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"? Уже очередной допинг-скандал Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом. Автор: Илья Коваль

