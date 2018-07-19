 В Алма-Ате задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена | Казахстан | DW | 20.07.2018

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Казахстан

В Алма-Ате задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

Предполагаемый преступник сознался в убийстве бронзового призера сочинской Олимпиады. Ведется розыск второго подозреваемого.

Денис Тен

Денис Тен

В Алма-Ате задержан один из двух подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев в пятницу, 20 июля, сообщил, что задержанный признался в совершении преступления в присутствии адвоката. Предполагаемый преступник помещен в изолятор временного содержания.

Контекст

Согласно этим данным, личность второго подозреваемого установлена, ведется розыск. "Его задержание - дело времени", - заявил представитель местной полиции "Интерфаксу".

Жертва автомобильных воров

25-летний Денис Тен скончался накануне от ножевого ранения в больнице. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи стал жертвой нападения автомобильных воров. Тен застиг двух неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. В результате завязавшейся драки он получил ножевое ранение бедра.

Фигурист поступил в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на то, что врачи начали экстренную операцию, фигурист скончался от сильной потери крови. Казахстанские правоохранительные органы начали расследование.

В 2013 году Денис Тен становился серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, в 2015 году - бронзовым. С 10 лет фигурист тренировался в России, его тренерами были Елена Буянова и Татьяна Тарасова.

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