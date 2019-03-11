В Алжире начались консультации по формированию нового правительства

После массовых протестов в Алжире премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства. В них участвует вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства, сообщило в воскресенье, 17 марта, государственное новостное агентство страны APS.

Согласно этим данным, новое правительство будет состоять как из профессиональных политиков, так и из граждан, до сих пор к политике отношения не имевших. Кроме того, в новом составе будут "в значительной степени" отражены демографические особенности алжирского общества. Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта, отмечается далее в заявлении.

Оппозиция требует основополагающих реформ

Тем временем оппозиция призвала власти к проведению основополагающих реформ и "окончанию политических маневров". Президент Бутефлика должен отреагировать на требования протестующих, потребовала 16 марта председатель Партии трудящихся Луиза Ханун. "Режим до сих пор не смог дать ответ на требования алжирского народа", - заявил председатель умеренной исламистской партии "Движение общества за мир" Абдеррезак Макри.

15 марта в Алжире прошли новые массовые демонстрации против действующих президента и правительства, в них участвовали десятки тысяч человек. Манифестанты призвали к фундаментальным изменениям политической системы, в том числе к отставке правительства.

Протесты в Алжире

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики.

Обращаясь к нации 11 марта, глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. Кроме того, алжирский президент заявил о предстоящих "значительных изменениях в формировании правительства" и назначил главу МВД Алжира премьер-министром страны. Однако протесты не стихают и после этого заявления.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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