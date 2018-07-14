 В азербайджанском Сумгайыте задержаны 18 активистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2018

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Мир

В азербайджанском Сумгайыте задержаны 18 активистов

По данным правоохранительных органов Азербайджана, в Сумгайыте задержали 18 представителей радикальных религиозных групп. Их подозревают в планировании несанкционированной акции и беспорядков.

Полиция Азербайджана (фото из архива)

Полиция Азербайджана (фото из архива)

В азербайджанском городе Сумгайыт задержаны 18 представителей радикальных религиозных групп, сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 15 июля, ряду информагентств .

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По версии властей, задержанные планировали провести в Сумгайыте несанкционированную акцию протеста, как это ранее происходило в Гяндже, и учинить беспорядки. Как утверждается, решение о задержании было принято после анализа деятельности активистов.

Протесты в поддержку россиянина Сафарова

Несколькими днями ранее в азербайджанском городе Гянджа прошли массовые акции протеста, переросшие в беспорядки. Активисты выступали в поддержку гражданина России Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города. В ходе столкновений демонстрантов с правоохранителями погибли два сотрудника полиции.

В Баку считают, что Сафаров по заданию исламистов должен был убить нескольких государственных чиновников. По мнению властей, целью россиянина была создание в республике атмосферы хаоса и страха, необходимых для насильственного свержения власти в Азербайджане и создания в стране исламского государства, управляемого по законам шариата. В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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