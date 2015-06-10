 В Азербайджане возбуждено дело о крушении МиГ-29 над Каспием | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2019

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Европа

В Азербайджане возбуждено дело о крушении МиГ-29 над Каспием

В операции по поиску разбившегося над Каспийским морем МиГ-29 ВВС Азербайджана задействованы корабли ВМС и вертолеты ВВС страны. Пилот истребителя до сих пор не найден.

Российский истребитель МиГ-29 (фото из архива)

Российский истребитель МиГ-29 (фото из архива)

Военная прокуратура (ВП) Азербайджанавозбудила уголовное дело в связи с крушением самолета ВВС страны над Каспийским морем. Об этом сообщает в четверг, 25 июля, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя ВП.

По информации агентства, уголовное дело было возбуждено по статье о халатном отношении к службе, следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства. В то же время пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы сообщил в четверг о том, что в поисках упавшего в Каспийское море истребителя МиГ-29 задействованы корабли ВМС и вертолеты ВВС страны.

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Расследование причин крушения азербайджанского МиГ-29 над Каспийским морем

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение над Каспийским морем поздно вечером в среду, 24 июля. Как сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана, катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета. Около 22:00 по местному времени (21:00 мск) с самолетом была потеряна связь и он пропал с радаров.

Расследованием инцидента занимается комиссия, созданная по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. В настоящее время на месте происшествия находится также руководство военной прокуратуры. Пилот потерпевшего крушение истребителя до сих пор не найден.

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    Автор: Александра Елкина


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Ссылки в интернете

Сайт военной прокуратуры Азербайджана

Сайт военной прокуратуры Азербайджана

Сообщение Минобороны Азербайджана о крушении Миг-29 ВВС страны над Каспийским морем

Сообщение Минобороны Азербайджана о крушении Миг-29 ВВС страны над Каспийским морем

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