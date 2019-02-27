 В Австрии и ФРГ задержаны девять человек по делу о допинге | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2019

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Германия

В Австрии и ФРГ задержаны девять человек по делу о допинге

Полицейская операция и обыски прошли в расположении сборных на ЧМ по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Задержаны спортсмены из команд Австрии, Казахстана и Эстонии.

Полицейский автомобиль в Зеефельде

Полицейский автомобиль в Зеефельде

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зеефельде (федеральная земля Тироль), а также в Германии задержаны девять человек и проведены 16 обысков по делу о пресечении деятельности международной допинговой сети. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили в пресс-службе австрийского Федерального ведомства по уголовным делам (BK).

Речь шла о скоординированной операции австрийского ведомства по уголовным делам, а также Управлений по борьбе с организованной преступностью и по таможенным расследованиям и дознанию Мюнхена.

Допинг, основанный на переливании крови

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Следователи подозревают, что имели место мошенничество в профессиональном спорте и использование запрещенных веществ и методов в допинговых целях.

По данным прокуратуры, в центре внимания находится действовавшая из Эрфурта криминальная группировка, которая помогала топовым спортсменам использовать "допинг, основанный на переливании крови, чтобы улучшить их показатели на внутренних и международных стартах".

Под подозрением спортсмены из Австрии, Казахстана, Эстонии

В Зеефельде задержаны два члена преступной группировки, а также пять ведущих атлетов - два, представляющих сборную Австрии, один - Казахстана и еще два - Эстонии. В расположении сборных проведены семь обысков.

Между тем в Германии задержаны 40-летний спортивный врач Марк С. и его 40-летний сообщник, осуществлены девять обысков.

Как отмечают немецкие СМИ, полицейским операциям предшествовал выход фильма канала ARD об австрийском лыжнике, участнике Олимпийских игр в Сочи Йоханнесе Дюрре.

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Пресс-служба BK

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