 В Австралии хотят проверить Facebook и Google | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2018

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Мир

В Австралии хотят проверить Facebook и Google

Правительство Австралии изучит рынок новостей в интернете и онлайн-рекламы. В Канберре обеспокоены доминирующей ролью Facebook и Google.

Логотипы Facebook и Google+

Австралийские надзорные органы требуют более строго контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google. Правительство намерено создать новый регулирующий орган, который проверил бы доминирующую роль американских технологических гигантов в вопросах онлайн-рекламы и на рынке новостей. Дополнительная проверка нужна для того, чтобы убедиться, что с рекламодателями обращаются справедливо, а общий доступ к новостям возможен без затруднений. Об этом говорится в заявлении Австралийской комиссии по защите прав потребителя (ACCC), опубликованном в понедельник, 10 декабря.

Контекст

Настройки приватности, никаких порочащих фото и правил политики конфиденциальности мелким шрифтом. DW - о том, какой станет Сеть для европейцев после принятия закона о защите личных данных. (17.12.2015)

У распространителей фейков есть экономический интерес. Это вновь стало очевидным после стрельбы в Лас-Вегасе, когда в интернете курсировали слухи, теории заговора и ложные данные. (05.10.2017)

Комментарии от Facebook и Google пока не поступили, однако обе корпорации заявили, что ведут борьбу с фейковыми новостями. Глава ACCC Род Симс также сообщил, что в настоящее время ведомство проводит пять расследований. Какие компании фигурируют в расследованиях, Симс не указал, однако высказал мнение, что пять проверок - это "действительно много".

Поручение ACCC выпустить заявление по данному вопросу дало правительство Австралии. Причиной для этих действий стало растущее беспокойство о будущем журналистики и качестве новостей в свете сокращения рабочих мест в ряде редакций и снижение прибыльности во всей отрасли.

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    Автор: Элла Володина


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