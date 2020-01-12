 В Австралии локализован один из очагов лесных пожаров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2020

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Мир

В Австралии локализован один из очагов лесных пожаров

Число жертв лесных пожаров в Австралии, начавшихся в сентябре 2019 года, выросло до 27 человек. Сезон пожаров может затянуться еще на несколько месяцев.

Лесные пожары в Австралии

Лесные пожары в Австралии, январь 2020 года

На юго-востоке Австралии локализован один из очагов пожара. Об этом сообщает пожарная служба региона Хоксбери на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 января. Огонь был вызван ударом молнии 26 октября, в результате сгорели более полумиллиона гектаров леса.

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Из-за неблагоприятных погодных условий пожар удалось локализовать позднее, чем ожидалось. При тушении были задействованы местные, федеральные, международные службы, а также силы из других штатов страны. В то же время в сообщении отмечается, что сезон пожаров в Австралии не закончен и продлится еще несколько месяцев.

Не менее 27 жертв пожаров в Австралии

Между тем в штате Виктория на юге страны погиб 60-летний сотрудник пожарной службы. По предварительной информации, во время тушения огня на него упало дерево. Таким образом, число жертв пожаров в стране, начавшихся несколько месяцев назад, выросло до 27 человек. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, оказавшийся под огнем критики из-за пожаров, объявил о создании специальной комиссии по расследованию этой проблемы.

2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики. Опустошительные лесные пожары в стране бушуют с сентября 2019 года. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей.

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    Лесные пожары

    В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.

  • Снимок лесных пожаров в Австралии со спутника

    Австралия в огне

    Море огня

    Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.

  • Спасенная от огня коала

    Австралия в огне

    Животные в беде

    В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.

  • Сгоревший лес в Новом Южном Уэльсе в Австралии

    Австралия в огне

    Выжженная земля

    Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.

  • Люди бегут от огня

    Австралия в огне

    Спасаясь от огня

    Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.

  • Эвакуация жителей из зоны бедствия

    Австралия в огне

    Помощь армии

    На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.

  • Добровольцы тушат лесные пожары

    Австралия в огне

    Люди против огня

    Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.

  • Человек на пепелище

    Австралия в огне

    Помощь пострадавшим от стихии

    Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.

  • Женщина в защитной маске

    Австралия в огне

    Причины и последствия лесных пожаров

    Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.

    Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль


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Австралия в огне

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Ссылки в интернете

Facebook пожарной службы региона Хоксбери а Австралии

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