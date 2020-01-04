 В Австралии бороться с лесными пожарами помогают резервисты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2020

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Мир

В Австралии бороться с лесными пожарами помогают резервисты

Правительство в Канберре мобилизовало 3000 резервистов - беспрецедентное число за всю историю страны. В Австралии уже выгорела территория, по площади вдвое превышающая Бельгию.

Лесные пожары в Австралии

В Австралии к борьбе с опустошительными лесными пожарами подключились тысячи резервистов. Они дислоцированы на территории штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия. Резервисты помогают восстанавливать электроснабжение и распределять продовольствие, воду и топливо в пострадавших регионах, сообщило правительство в Канберре в понедельник, 6 января.

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В конце минувшей недели власти Австралии мобилизовали около 3 тысяч резервистов. Это самый крупный призыв за всю историю страны. 6 января правительство объявило о выделении 1,25 млрд евро на восстановление пострадавших от пожаров регионов. "Нам предстоит долгий путь, и мы будет на каждом шагу поддерживать эти регионы", - пообещал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого резко критикуют за медленную реакцию на ситуацию с пожарами.

В результате пожаров в Австралии погибли 24 человека 

В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары лесов и кустарника. В настоящее время в Новом Южном Уэльсе и Виктории зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн га, что почти вдвое превышает площадь Бельгии или равна пятой части территории, которую занимает Германия.

По словам Скотта Моррисона, пожары будут полыхать еще многие месяцы. В столице Австралии Канберре загрязнение воздуха 6 января достигло опасного уровня. Муниципальные власти призвали жителей не покидать свои дома. Аннулируются авиарейсы, закрыты магазины, учебные заведения и музеи. МВД Австралии предписало своим сотрудникам оставаться дома в течение двух суток.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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