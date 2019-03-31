 В авиакатастрофе под Франкфуртом погибла совладелица российской авиакомпании S7 | Новости из Германии о России | DW | 31.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В авиакатастрофе под Франкфуртом погибла совладелица российской авиакомпании S7

В результате крушения частного легкомоторного самолета под Дармштадтом погибли Наталья Филева и еще два человека.

Машина скорой медицинской помощи

При крушении самолета в Германии разбилась жена совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах частного самолета, сообщила в воскресенье, 31 марта, пресс-служба авиакомпании.

Контекст

В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае. (11.03.2019)

Пронести оружие на борт самолета в аэропорту Франкфурта-на-Майне довольно просто, говорится в новом исследовании. Борис Зухан в интервью DW - о проблемах работы служб безопасности. (23.12.2014)

По данным "Интерфакса", на борту разбившегося самолета вместе с Филевой находился ее отец. Расследование трагедии будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей, сообщила S7.

Трое погибших

Немецкая полиция сообщила, что в результате крушения легкомоторного самолета в Эрцхаузене близ Дармштадта погибли три человека. Машина рухнула на поле и полностью сгорела, жертвы еще не идентифицированы. Предположительно, речь идет о гражданах РФ, говорится в заявлении. В шестиместном самолете наряду с пилотом находились два пассажира. Расследование авиакатастрофы продолжается. Место крушения находится всего в нескольких километрах от аэродрома Эгельбах, куда направлялся самолет.

Группа S7 была создана в 2006 году на базе авиакомпании "Сибирь". Она является второй по объему авиаперевозок российской компанией после "Аэрофлота".

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Стоячие кресла для самолетов

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Стоячие кресла

    Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

  • Обновленный Boeing-777

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Первоклассный полет

    К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

  • Обновленный Boeing-777

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Личная каюта

    Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

  • Умные часы для бортпроводников

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    "Умные" часы для бортпроводников

    При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

  • Японский робот для пассажирских самолетов

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Робот вместо стюардессы

    Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

  • Модель салона Airbus-320

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Больше пространства для чемоданов

    Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

  • VR-очки в пассажирском самолете

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Виртуальные развлечения

    Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

  • Развлечения на борту самолета

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Интернет на борту

    Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:20

Можно ли летать на лайнере Boeing 737 MAX 8?

Контекст

Как будут выглядеть пассажирские самолеты

На ярмарке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. DW знакомит с наиболее впечатляющими новинками. (20.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в Германии о российском самолете МС-21?  

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8  

Можно ли летать на лайнере Boeing 737 MAX 8?  

Реклама

Самые читаемые

Что нужно знать о выборах президента Украины 2019 года  

Украина выбирает президента: самое главное  

Экзитпол: В первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно